Trump i-ar fi lăsat instrucțiuni lui JD Vance dacă ar fi asasinat

Donald Trump i-ar fi lăsat instrucțiuni lui JD Vance în cazul în care ar fi asasinat, a transmis Sebastian Gorka, responsabil pentru strategia antiteroristă a administrației Trump.

Ce ar urma după decesul lui Trump?

Acesta a refuzat să ofere detalii suplimentare despre procedurile de securitate, dar a insistat că administrația este pregătită pentru astfel de scenarii.

„Există o scrisoare în sertarul din biroul Resolute, adresată vicepreședintelui în cazul în care i se întâmplă ceva președintelui.

Scrisoarea este acolo.”, a zis Sebastian Gorka, responsabil pentru strategia antiteroristă a administrației Trump.