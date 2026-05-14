Curs valutar joi, 14 mai. Euro ajunge la 5,20 lei după recordurile de săptămâna trecută
Leul românesc se întărește în fața monedei unice europene. Potrivit datelor oficiale publicate de BNR joi, 14 mai, un euro a fost cotat la 5,2052 lei, marcând o nouă scădere față de ședința precedentă.
Leul românesc, în ofensivă: Euro scade pentru a patra zi consecutiv
Piața valutară locală confirmă joi, 14 mai, o tendință clară de apreciere a monedei naționale în raport cu principalele valute de referință. Moneda europeană își menține trendul descendent început la debutul săptămânii, marcând a patra zi consecutivă de scădere. După ce luni euro era cotat la 5,2222 lei, acesta a pierdut constant teren, ajungând miercuri la 5,2056 lei. Astăzi, Banca Națională a României a anunțat o nouă cotație în scădere, stabilind valoarea unui euro la 5,2052 lei.
Această evoluție vine după o corecție semnificativă înregistrată marți, când euro a pierdut peste un ban (0,0119 lei) față de ședința precedentă, consolidând astfel poziția leului pe piața interbancară.
Dolarul și lira sterlină urmează trendul, în timp ce aurul și francul elvețian cresc
Nu doar moneda unică europeană a pierdut viteză în fața leului. Dolarul american a înregistrat, de asemenea, o depreciere, fiind cotat de BNR la 4,4455 lei, față de valoarea de 4,4479 lei raportată în ziua precedentă. În aceeași notă, lira sterlină a cunoscut o corecție ușoară, ajungând la pragul de 6,0089 lei, cu o scădere de 0,0011 lei față de miercuri.
La polul opus, câteva active de refugiu au înregistrat aprecieri marginale. Francul elvețian a urcat ușor, atingând valoarea de 5,6863 lei, în timp ce gramul de aur a continuat să se scumpească. Prețul metalului prețios a ajuns joi la 671,7496 lei, marcând un avans de 0,0387 lei față de ultima evaluare oficială.
Investiții masive în Sănătate prin PNRR
În paralel cu dinamica pieței financiare, sectorul public primește o infuzie de capital prin Ministerul Sănătății. Instituția a anunțat prelungirea unor proiecte esențiale finanțate prin PNRR, cu o valoare totală de aproape 2 miliarde de lei. Fondurile sunt direcționate către obiective prioritare: modernizarea spitalelor din întreaga țară, extinderea secțiilor de terapie intensivă (ATI) destinate nou-născuților și accelerarea procesului de digitalizare a sistemului medical românesc.
Principalele cotații din ședința de astăzi de la BNR
Euro: 5,2052 lei (↓ -0,0004)
Dolar: 4,4455 lei (↓ -0,0024)
Lira sterlină: 6,0089 lei (↓ -0,0011)
Gramul de aur: 671,7496 lei (↑ +0,0387)
