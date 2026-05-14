Incendiu într-un apartament din Suceava. Un bărbat de 60 de ani a ajuns la spital cu arsuri
Momente de panică într-un bloc din municipiul Suceava, după izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat în cartierul Burdujeni. La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul ISU Suceava, împreună cu echipaje SMURD.
Foc izbucnit în baia unui apartament din Burdujeni
Potrivit primelor informații transmise de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, incendiul s-a manifestat în interiorul băii unui apartament, unde au luat foc mai multe materiale combustibile.
Echipajele de intervenție au ajuns rapid la locul incidentului și au acționat pentru limitarea și lichidarea flăcărilor, astfel încât incendiul să nu se extindă și la alte încăperi ale locuinței sau la apartamentele învecinate.
Bărbat rănit, transportat la spital de echipajul SMURD
În urma incendiului, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani a suferit arsuri la nivelul membrelor superioare. Victima a fost preluată de pompierii paramedici SMURD, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.
Ulterior, bărbatul a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care a izbucnit incendiul din apartamentul situat în cartierul Burdujeni. Din fericire, intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat propagarea focului și producerea unor pagube mai mari.
