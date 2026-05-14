Dan Motreanu: PNL nu îl propune pe Bolojan premier „în primă fază”

Răsturnare de situație în negocierile pentru noul Guvern. Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a anunțat oficial că liberalii nu vor merge la consultările cu președintele Nicușor Dan cu propunerea Ilie Bolojan pentru funcția de premier „în primă fază”. Totodată, Motreanu a clarificat poziția partidului față de scenariile vehiculate recent, subliniind că PNL nu va susține un premier tehnocrat la Palatul Victoria. Află care sunt noile condiții ale liberalilor pentru formarea unei majorități și cum se reconfigurează jocurile politice la Cotroceni.

PNL refuză varianta tehnocrată și îi cere lui Nicușor Dan să oficializeze alianța PSD-AUR

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a anunțat o schimbare strategică majoră în abordarea liberalilor privind formarea noului guvern. Într-o declarație fermă, acesta a precizat că partidul nu îl va mai propune pe Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru în prima etapă a consultărilor de la Palatul Cotroceni. Mai mult, Motreanu a respins categoric scenariul unui premier tehnocrat susținut de o coaliție a partidelor pro-occidentale, subliniind că un astfel de mandat nu există în deciziile forurilor de conducere ale liberalilor. Această poziționare vine pe fondul unei rupturi evidente între PNL și președintele Nicușor Dan, dar și al unei critici dure la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, a cărui cotă de încredere scăzută îl face, în opinia liberalilor, nepotrivit pentru Palatul Victoria.

Denunțarea pactului dintre PSD și AUR

Argumentul principal al PNL pentru această retragere tactică este existența unei majorități funcționale de facto în Parlament, formată din Partidul Social Democrat și AUR. Dan Motreanu susține că această colaborare nu mai este un secret, ci o realitate care trebuie oficializată prin asumarea guvernării. Liberalul a punctat cronologia acestui „acord politic” nescris, amintind de transferul de voturi către George Simion în 2024 și de lipsa de susținere a PSD pentru candidatul pro-european Nicușor Dan în 2025. Proba supremă a acestei alianțe ar fi, în viziunea lui Motreanu, moțiunea de cenzură recentă, care nu a fost doar susținută reciproc, ci redactată în comun de cele două formațiuni, act echivalat de secretarul general al PNL cu un veritabil program de guvernare comun.

Nemulțumiri față de președinte și mandatul de izolare a PSD

Dan Motreanu nu a ezitat să își exprime dezamăgirea față de atitudinea președintelui Nicușor Dan, reproșându-i acestuia lipsa de implicare în salvarea Cabinetului Bolojan. Potrivit liderului liberal, șeful statului ar fi trebuit să acționeze ca un factor de echilibru și să stopeze demersul social-democraților de a dărâma guvernul, având în vedere situația fragilă în care se află România. În acest context tensionat, PNL își reafirmă mandatul primit din partea Biroului Politic Național: refuzul total de a colabora cu PSD sub orice formă. Această linie roșie exclude implicit orice sprijin pentru un guvern condus de un tehnocrat care ar depinde de voturile social-democraților, forțând astfel celelalte partide să își asume public alianțele parlamentare construite în ultima perioadă.