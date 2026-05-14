Ciprian Ciucu: „Nicușor Dan ar putea desemna un premier tehnocrat. Grindeanu fuge de guvernare”

Sursă: realitatea.net

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, lansează un scenariu surprinzător privind viitoarea guvernare. Liberalul se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să apeleze la un premier tehnocrat, argumentând că liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar putea evita asumarea responsabilității la Palatul Victoria în acest context politic.

Ciprian Ciucu: Riscul unui guvern tehnocrat „bun de nimic” și temerile PSD de asumare a puterii

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a lansat un avertisment dur cu privire la viitorul politic al României, estimând că președintele ar putea fi nevoit să desemneze un premier tehnocrat în contextul în care liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar evita preluarea responsabilității guvernării. Ciucu consideră că această soluție ar fi una păguboasă, amintind de experiența cabinetului condus de Dacian Cioloș, care a fost constant atacat din punct de vedere politic. În viziunea liberalului, un guvern de experți ar fi fie „bumbăcit” de partide dacă ar încerca să reformeze ceva, fie ar deveni o simplă echipă de executanți aflați sub comanda PSD, fără nicio putere reală de decizie.

Neîncrederea în liderii PSD și varianta guvernului minoritar

Analiza primarului Sectorului 6 se bazează pe ceea ce el numește „frica de guvernare” a lui Sorin Grindeanu. Ciucu susține că social-democrații se confruntă cu o criză de leadership și de încredere publică, argumentând că un politician cu o cotă de popularitate de aproximativ 10% nu poate conduce eficient o țară. Deși critică capacitatea PSD de a construi, acesta recunoaște că există varianta unui guvern minoritar format din PSD, UDMR și minorități naționale, care ar putea aduna voturile necesare în Parlament prin negocieri cu diverse „resturi” politice. Totuși, Ciucu subliniază că țara are nevoie de stabilitate și de un mandat dus până la capăt, nu de strategii de dărâmare care nu pun nimic responsabil în loc.

Polarizarea scenei politice și perspectiva anticipatelor

În ciuda incertitudinii actuale, Ciprian Ciucu afirmă că nu se teme de organizarea alegerilor anticipate, pe care le vede ca pe un mecanism de clarificare a polilor de putere. În opinia sa, electoratul se va împărți între două blocuri majore: unul format din PSD și AUR, pe care îl consideră dezechilibrat și dominat de mesajele AUR, și un pol de dreapta, mai echilibrat, construit în jurul parteneriatului dintre PNL și USR. Liberalul este convins că PSD a pierdut teren considerabil în fața PNL în preferințele populației, tocmai din cauza lipsei unor lideri capabili să genereze încredere la nivel național.

Tensiuni interne și viitorul conducerii PNL

Dincolo de jocurile parlamentare, Ciprian Ciucu atrage atenția și asupra situației din interiorul Partidului Național Liberal. Acesta sugerează că un Congres al partidului devine o etapă inevitabilă dacă actuala stare de fapt se prelungește, lăsând să se înțeleagă că partidul are nevoie de o direcție clară în perioada următoare. Până la o eventuală reconfigurare a conducerii, PNL rămâne ferm în susținerea lui Ilie Bolojan, în timp ce monitorizează mișcările de pe scena politică ce ar putea duce fie la o intrare în opoziție, fie la forțarea unei majorități de dreapta care să echilibreze influența social-democraților și a partidelor extremiste.