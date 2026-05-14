Descoperire terifiantă: un bărbat mort de peste un an își plătea chiria și facturile

Un caz incredibil a fost descoperit în nordul Italiei, unde un bărbat în vârstă de 65 de ani a fost găsit mort în apartamentul său la mai bine de un an după deces. Deși nimeni nu îl mai văzuse de luni întregi, chiria și facturile locuinței continuau să fie achitate lunar, fără întârziere.

Cadavrul mumificat al unui bărbat, găsit într-un apartament din Italia

Descoperirea macabră a avut loc în localitatea Peschiera del Garda, unde proprietarii clădirii au alertat autoritățile după ce au realizat că nu și-au mai văzut chiriașul de foarte mult timp.

Potrivit presei italiene, bărbatul locuia de mai mulți ani în apartamentul respectiv și fusese văzut ultima dată între lunile februarie și martie ale anului trecut. În ciuda dispariției sale, nimeni nu a suspectat că acesta ar putea fi decedat.

Cum a fost posibil ca nimeni să nu observe dispariția lui

Anchetatorii au stabilit că toate plățile legate de locuință erau efectuate prin debit bancar automat. Astfel, chiria și facturile erau achitate în fiecare lună fără intervenția directă a proprietarului, ceea ce a făcut ca situația să treacă neobservată timp îndelungat.

Vecinii spun că nu au simțit niciodată mirosuri suspecte venind din apartament. Un posibil motiv ar fi faptul că ferestrele locuinței au fost găsite întredeschise, ceea ce ar fi permis aerisirea constantă a spațiului.

Autoritățile investighează circumstanțele morții

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit mumificat în interiorul apartamentului. Primele verificări efectuate de autorități au exclus varianta unei morți violente.

Cazul a fost raportat autorităților judiciare din Italia, însă până în prezent nu a fost dispusă efectuarea unei autopsii. Ancheta continuă pentru a se stabili cu exactitate circumstanțele în care a survenit decesul.