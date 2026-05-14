Marco Rubio: Ascensiunea Chinei nu trebuie să afecteze America

Într-un interviu acordat lui Sean Hannity de la Fox News, la bordul Air Force One, secretarul de stat Marco Rubio a vorbit despre modul în care administrația Trump percepe China — atât ca amenințare, cât și ca putere mondială în ascensiune.

Rubio a spus că Statele Unite nu intenționează să „constrângă” guvernul chinez, dar a avertizat că așa-numita sa „ascensiune” nu poate veni pe seama Americii.

„Care este impresia dumneavoastră despre președintele Xi?” l-a întrebat Hannity. „Se spune că economia lor e în dificultate, că Xi este izolat, că atât Putin cât și Xi au un grad ridicat de paranoia. Cum îl vedeți pe Xi, de la distanță, înainte de această întâlnire?”

Rubio a răspuns: „Impresia mea este aceeași de ceva vreme: China are un plan. Se văd pe ei înșiși devenind cea mai puternică țară din lume, depășind Statele Unite, și au un plan concret pentru asta, pe care îl execută. Nu îi condamn pentru asta — dacă aș fi guvernul chinez, aș avea același plan. Noi, în schimb, nu ne dorim asta și nu încercăm să constrângem China — dar ascensiunea lor nu poate veni pe seama noastră. Ascensiunea lor nu poate însemna declinul nostru. Acolo vom avea, pur și simplu, o diferență de opinie.”

„Impresia mea despre guvernul chinez este că sunt foarte încrezători, au un plan și încearcă să îl execute — ceea ce este de înțeles din perspectiva unui stat-națiune”, a adăugat Rubio. „Dar atunci când acel plan intră în conflict cu interesul național al Statelor Unite, trebuie să facem ceea ce este corect pentru America. Acest lucru va apărea în această vizită — dar, mai important, va fi o constantă a acestei relații pentru mult timp de acum înainte.”