Prăjitură cu iaurt și căpșuni. Rețeta simplă și delicioasă care îți aduce vara în farfurie, dar și în suflet
Suntem în plin sezon al căpșunilor, motiv pentru care ne-am gândit să îți propunem o rețetă simplă și delicioasă care îți va aduce vara în farfurie, dar și în suflet. Este vorba despre prăjitură cu căpșuni și iaurt, combinația perfectă între prospețimea fructelor și textura fină, ușor cremoasă, a iaurtului. Se prepară simplu, este răcoritoare și ideală pentru zilele calde, când îți dorești un desert ușor, dar plin de savoare.
INGREDIENTE:
3 oua
300 g iaurt gras
300 g zahar
300 g capsuni (proaspete)
400 g faina
170 ml ulei
30 g fulgi de migdale
1 lingurita praf de copt
un praf de sare
1 fiola esenta de vanilie
MOD DE PREPARARE:
1. Pregatirea aluatului
Bate ouale impreuna cu zaharul pana obtii o compozitie cremoasa si deschisa la culoare.
Adauga iaurtul si amesteca bine, apoi incorporeaza uleiul si esenta de vanilie.
Separat, amesteca faina cu praful de copt si sarea, apoi adauga treptat peste compozitia lichida, amestecand usor pana obtii un aluat omogen.
2. Pregatirea tavii
Unge o tava de aproximativ 25x35 cm cu unt si tapeteaz-o cu faina sau foloseste hartie de copt.
Toarna compozitia in tava si niveleaza usor.
3. Adaugarea fructelor
Spala si curata capsunile.
Taie-le daca sunt mari sau lasa-le intregi daca sunt mici.
Asaza capsunile uniform peste aluat, apoi presara fulgii de migdale deasupra.
4. Coacerea
Introdu tava in cuptorul preincalzit la 170°C si coace timp de 40-45 de minute.
Verifica prajitura cu capsuni si iaurt daca este coapta folosind testul cu scobitoarea - aceasta trebuie sa iasa curata.
5. Racirea si servirea
Scoate prajitura din cuptor si las-o sa se raceasca complet.
Taie in bucati dupa preferinta si pudreaza cu zahar.
Sfaturi utile
Poti inlocui capsunile cu alte fructe: zmeura, visine sau afine.
Pentru un plus de aroma, adauga in prajitura cu capsuni si iaurt putina coaja rasa de lamaie.
Nu deschide cuptorul in primele 25 de minute.
Poti adauga si picaturi de ciocolata atat in aluat, cat si pe deasupra, se stie ca ciocolata si capsunile se potrivesc perfect, potrivist sursei.
