Guvernul Letoniei s-a prăbușit după scandalul dronelor venite din Rusia. Premierul și-a anunțat demisia

Prim-ministrul Letoniei, Evika Silina, și-a anunțat joi demisia, provocând căderea guvernului de coaliție cu doar câteva luni înaintea alegerilor programate în octombrie.

„Demisionez, dar nu renunţ”, a declarat premierul într-o conferință de presă susținută la Riga.

Criza politică a izbucnit după ce unul dintre partidele aflate la guvernare și-a retras sprijinul pentru Executiv, lăsând coaliția fără majoritate parlamentară.

Coaliția a pierdut majoritatea în Parlament

Evika Silina, lideră a partidului de centru-dreapta Noua Unitate, a rămas miercuri fără susținere majoritară după ce partidul de stânga Progresiștii a anunțat că părăsește coaliția de guvernare. Decizia a venit la scurt timp după demiterea ministrului Apărării, Andris Spruds, membru al Progresiștilor, în urma controverselor legate de incidentele cu drone care au pătruns în Letonia dinspre Rusia.

Potrivit informațiilor oficiale, două drone ucrainene ar fi traversat spațiul aerian și s-ar fi prăbușit peste instalații de stocare a petrolului din Letonia.

Ministrul Apărării, Andris Spruds, și-a dat demisia după ce a fost criticat pentru modul în care autoritățile au gestionat situația. Anterior, acesta declarase că dronele ar fi trebuit doborâte în siguranță înainte să ajungă pe teritoriul leton. În urma incidentului, Letonia și Lituania au cerut NATO să își consolideze apărarea antiaeriană în regiune.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiga, a declarat că dronele implicate în incident erau ucrainene, însă ar fi fost deviate intenționat de sistemele de război electronic rusești. Potrivit acestuia, dronele au ajuns în Letonia „ca urmare a războiului electronic rus care a deviat în mod deliberat dronele ucrainene de la ţintele lor din Rusia”.

Președintele Letoniei începe consultările

După anunțul demisiei, președintele Edgars Rinkevics urmează să înceapă consultări cu toate partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou șef al guvernului. Întâlnirile sunt programate pentru vineri, în contextul unei situații politice tensionate și al preocupărilor tot mai mari privind securitatea regională, pe fondul războiului din Ucraina.