„Marco Lu”. Cum a ajuns Marco Rubio să intre în China sub un nume modificat, pentru a fenta sancțiunile

O situație diplomatică neobișnuită a atras atenția presei internaționale, după ce secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, ar fi intrat în China sub un nume ușor modificat, „Marco Lu”, în contextul unor sancțiuni impuse anterior de Beijing.

Informația a fost relatată de Al Jazeera , care descrie o soluție de natură lingvistică și administrativă folosită de autoritățile chineze pentru a permite accesul oficialului american pe teritoriul chinez.

„Marco Lu” – ajustarea de nume care a permis vizita

Potrivit relatărilor din presa internațională, numele lui Marco Rubio ar fi fost adaptat în documentele oficiale ale vizitei, prin utilizarea unui caracter chinezesc diferit pentru prima parte a numelui de familie, rezultând forma „Lu”.

Această modificare ar fi fost suficientă pentru ca accesul să fie permis, fără ridicarea formală a sancțiunilor existente.

Jurnalistul Alan Fisher, citat de Al Jazeera, a explicat că această schimbare a reprezentat un „mic truc” administrativ folosit în cadrul protocolului diplomatic.

Contextul vizitei și sancțiunile impuse anterior

Marco Rubio se află într-o vizită oficială la Beijing alături de președintele american Donald Trump, în cadrul unui turneu diplomatic de nivel înalt.

Situația este complicată de faptul că Rubio figurează pe lista de sancțiuni a Chinei încă din perioada în care activa ca senator american.

Sancțiunile au fost impuse inițial în 2020, ca reacție la declarațiile sale critice privind politica Beijingului în Hong Kong și în regiunea Xinjiang.

De ce a fost sancționat Marco Rubio

Autoritățile chineze au justificat măsurile împotriva lui Rubio prin pozițiile sale publice privind drepturile omului și politicile interne ale Chinei.

În special, acesta a criticat acțiunile Beijingului în Hong Kong, teritoriu cu statut special și revendicări de autonomie extinsă.

De asemenea, Rubio a condamnat în repetate rânduri tratamentul aplicat minorității uigure din Xinjiang, acuzații care au generat tensiuni diplomatice între Washington și Beijing.

În perioada în care era senator, Marco Rubio a fost unul dintre inițiatorii unei legi americane privind interzicerea importurilor legate de muncă forțată din regiunea Xinjiang, măsură adoptată ulterior de Congresul SUA.

Poziția oficială a Chinei

În martie, Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a transmis că sancțiunile ar putea fi reconsiderate în anumite condiții, inclusiv în contextul unor vizite oficiale la nivel înalt.

Un purtător de cuvânt al diplomației chineze a precizat că măsurile au fost impuse ca reacție la declarațiile și acțiunile lui Rubio din perioada sa de senator.