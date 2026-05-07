Alertă internațională după focarul de hantavirus de pe nava Hondius. Zeci de pasageri sunt căutați de autorități după ce au fugit

Autoritățile sanitare din mai multe țări încearcă de urgență să identifice aproximativ 40 de pasageri care au părăsit nava de croazieră MV Hondius înainte ca aceasta să fie declarată focar de infecție cu hantavirus.

Potrivit Reuters, alerta medicală internațională a fost declanșată după ce mai multe cazuri suspecte și confirmate au fost raportate la bordul navei, care se află acum sub monitorizare strictă.

Pasageri infectați cu hantavirus, căutați de oamenii legii

Până în prezent, trei persoane și-au pierdut viața în urma focarului: un cuplu din Țările de Jos și un cetățean german. Alte opt persoane sunt suspectate că ar fi contractat virusul, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Guvernul olandez a confirmat că aproximativ 40 de pasageri au coborât de pe navă în timpul unei escale pe insula Sfânta Elena, înainte ca epidemia să fie descoperită oficial.

Autoritățile sanitare încearcă acum să stabilească traseul acestor persoane și să prevină eventuale noi cazuri de infectare. În multe situații, locația actuală a pasagerilor este încă necunoscută.

Printre persoanele care au debarcat s-a aflat și soția unuia dintre cetățenii olandezi care a murit la bordul navei. Femeia s-a îmbolnăvit ulterior și a decedat înainte de a ajunge înapoi în Olanda.

Compania aeriană KLM Royal Dutch Airlines a anunțat că femeia a fost coborâtă dintr-un avion în Johannesburg din cauza agravării stării sale de sănătate.

Alertă de hantavirus și în Amsterdam

Între timp, presa olandeză a relatat că o însoțitoare de zbor KLM care ar fi intrat în contact cu pasagera a fost internată într-un spital din Amsterdam și este testată pentru posibila infectare cu hantavirus.

Experții au confirmat că virusul implicat în acest focar este tulpina andină, una dintre puținele variante de hantavirus care se pot transmite între oameni. Specialiștii precizează însă că transmiterea necesită un contact foarte apropiat și că riscul pentru populația generală rămâne redus.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA monitorizează situația călătorilor americani aflați la bordul navei, în timp ce autoritățile franceze și argentiniene au început propriile măsuri de verificare și prevenție.

Ministerul Sănătății din Argentina a anunțat inclusiv capturarea și analizarea rozătoarelor în Ushuaia, orașul din care a plecat nava de croazieră.

Nava Hondius, care are aproximativ 150 de persoane la bord, se îndreaptă în prezent către Tenerife și este așteptată să ajungă acolo în zilele următoare.

Autoritățile europene și spaniole pregătesc deja un protocol special de debarcare și monitorizare medicală. Pasagerii sănătoși vor fi repatriați în țările lor, în timp ce cetățenii spanioli vor intra în carantină preventivă într-un spital militar din Madrid.

Ancheta epidemiologică internațională este în desfășurare.