Volodimir Zelenski acuză Rusia că a atacat un vehicul ONU în Herson. Mașina misiunii umanitare, grav avariată

Președintele Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că a lansat un atac cu drone asupra unui vehicul aparținând unei misiuni umanitare a Organizația Națiunilor Unite în regiunea Herson. Potrivit liderului ucrainean, în vehicul se aflau șeful misiunii OCHA și alți opt membri ai personalului ONU.

Incidentul a avut loc în timpul unei operațiuni umanitare desfășurate în sudul Ucrainei, iar imaginile publicate ulterior arată că mașina a fost grav avariată în urma atacului.

Zelenski: vehiculul ONU a fost lovit de două ori

Liderul ucrainean a transmis că vehiculul Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare, cunoscut drept OCHA, ar fi fost ținta a două lovituri consecutive cu drone.

Potrivit declarațiilor făcute de Volodimir Zelenski pe rețelele sociale, atacul s-a produs în timpul unei misiuni umanitare în regiunea Herson.

Președintele ucrainean a precizat că nicio persoană nu a fost rănită, iar întreg personalul ONU a fost evacuat în siguranță după incident.

Șeful misiunii ONU se afla în vehicul

Zelenski a afirmat că autorii atacului știau foarte bine ce vehicul vizau, susținând că în interior se aflau oficiali ONU și membri ai personalului umanitar.

Potrivit autorităților ucrainene, în mașină se aflau șeful misiunii OCHA și încă opt angajați ai organizației internaționale.

Guvernatorul militar al regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, a publicat imagini video pe Telegram în care apar două vehicule avariate, dintre care unul este identificat ca aparținând ONU. Înregistrările arată distrugeri importante produse asupra mașinii organizației internaționale.

Tensiunile dintre Rusia și Ucraina continuă

Atacul are loc într-un context de intensificare a tensiunilor dintre Rusia și Ucraina, după expirarea armistițiului temporar anunțat recent.

Confruntările au fost reluate imediat după încetarea pauzei de foc care a coincis cu comemorările organizate la Moscova pentru marcarea victoriei sovietice din cel de-al Doilea Război Mondial.

Deși armistițiul a fost însoțit de acuzații reciproce privind încălcarea acordului, în acea perioadă nu au fost raportate ofensive de amploare.

Negocierile pentru pace rămân blocate

În paralel, discuțiile pentru oprirea conflictului dintre Moscova și Kiev, mediate de Statele Unite, continuă să fie într-un impas.

Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei rămâne cel mai sângeros conflict european de după cel de-al Doilea Război Mondial, iar perspectivele unei soluții diplomatice par, deocamdată, tot mai îndepărtate.