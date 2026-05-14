Strâmtoarea Ormuz, deschisă selectiv. Iranul permite trecerea navelor „cooperante” și acuză Washington de blocadă ilegală

Sursă: Realitatea.net

Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a anunțat joi că Strâmtoarea Ormuz este în continuare accesibilă navelor comerciale care acceptă să colaboreze cu marina iraniană, aruncând responsabilitatea perturbărilor asupra Statelor Unite.

Declarațiile au fost făcute la New Delhi, pe marginea summit-ului miniștrilor de externe BRICS. Araghchi a susținut în fața presei de stat că Iranul nu a blocat traficul maritim și a catalogat drept ilegală blocada pe care Washington o aplică Teheranului.

„Din perspectiva noastră, Strâmtoarea Ormuz este deschisă tuturor navelor comerciale, cu condiția ca acestea să colaboreze cu forțele noastre navale”, a afirmat Araghchi, citat de Iran International.

Navele chineze, primele care au primit undă verde

Mai multe nave chineze au primit acordul Iranului de a traversa strâmtoarea, în urma stabilirii unor protocoale comune de gestionare a traficului maritim, a informat joi agenția Fars News, apropiată de Garda Revoluționară Islamică (IRGC), invocând o sursă familiarizată cu situația.

Primele nave au început tranzitul miercuri seară, imediat după finalizarea înțelegerii. Un oficial al marinei IRGC, citat de radioul public iranian, a precizat că în total 30 de nave au traversat Strâmtoarea Ormuz cu autorizația Teheranului, începând din noaptea de miercuri.