Tragedie în Vaslui. Un bărbat a murit după ce a fost lovit în cap în timp ce curăța o fântână de 10 metri

Un bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani și-a pierdut viața joi, după un grav accident petrecut în timpul unor lucrări de curățare a unei fântâni din județul Vaslui.

Intervenția a avut loc în jurul orei 12:00, iar la fața locului au fost trimiși pompierii Secției Huși din cadrul ISU „Podul Înalt” Vaslui, împreună cu echipaje medicale.

Accidentul s-a produs într-o fântână adâncă de 10 metri

Potrivit primelor informații transmise de salvatori, bărbatul efectua lucrări de decolmatare într-o fântână cu o adâncime de aproximativ 10 metri. La un moment dat, recipientul folosit în timpul lucrărilor s-ar fi desprins și l-ar fi lovit pe bărbat în zona capului. În urma impactului, victima și-a pierdut cunoștința. La locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de stingere, un echipaj de terapie intensivă mobilă și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Salvatorii au reușit să îl extragă pe bărbat din fântână în stare de inconștiență, iar imediat după aducerea la suprafață au început manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor făcute de echipajele medicale și de pompieri, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Medicii au fost nevoiți să declare decesul la fața locului.