România, cea mai mare rată a mortalității rutiere din UE. Câte decese s-au înregistrat în 2024

Sursă: realitatea.net

Numărul persoanelor decedate în accidente rutiere în Uniunea Europeană a scăzut cu 2,2% în 2024 față de 2023. Cu toate acestea, România rămâne țara cu cea mai ridicată rată a mortalității rutiere din bloc, cu 78 de decese la un milion de locuitori.

În cifre absolute, în 2024 au fost înregistrate 19.934 de decese în UE, față de 20.384 în anul precedent. Este al doilea an consecutiv în care se consemnează un declin, iar față de 2014, numărul total al morților în accidente rutiere a scăzut cu 17,4%, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Media europeană se situează la 44 de decese la un milion de locuitori. La polul opus față de România se află Suedia, cu doar 20 de decese la un milion de locuitori, urmată de Malta (21) și Danemarca (24).

România, la coada clasamentului

Țara noastră înregistrează aproape dublu față de media UE, cu 78 de decese la un milion de locuitori. Pe locurile următoare se află Bulgaria, cu 74 de decese, și Grecia, cu 64 de decese la un milion de locuitori.

Tendința generală în UE a fost una descendentă în ultimul deceniu, cu excepția anilor 2015 (+0,9%), 2021 (+5,8%) și 2022 (+3,7%) — ultimele două venind după numărul artificial scăzut din 2020, când restricțiile pandemice au redus semnificativ traficul rutier.