În centrul discuțiilor s-au aflat atât marile proiecte de infrastructură și spitalele aflate în lucru, cât și reformele considerate esențiale pentru perioada următoare.

„Am trecut astăzi în revistă, împreună cu ministrul Dragoș Pâslaru, stadiul implementării reformelor din PNRR și al investițiilor care trebuie duse la bun sfârșit.”

Termen-limită până la sfârșitul lunii august

Șeful statului a atras atenția că perioada următoare este una decisivă și că mai există numeroase obiective care trebuie finalizate pentru ca România să închidă cu succes această etapă.

„Mai avem încă foarte multe de făcut ca să ne asigurăm că până la finalul lunii august terminăm totul cu bine, de la proiecte mari de infrastructură și spitale la reforme complicate, dar mult așteptate în energie, salarizare publică, justiție, guvernanță corporativă și altele.”

Mesajul președintelui vine cu accent pe urgența implementării tuturor măsurilor asumate, într-un moment în care fiecare termen devine esențial pentru accesarea fondurilor.

Avertisment: politica nu trebuie să blocheze administrația

Nicușor Dan a subliniat că, indiferent de evoluțiile din plan politic, instituțiile statului trebuie să își continue activitatea și să se concentreze pe obiectivul principal: atragerea integrală a banilor rămași în program.

„Este esențial ca orice s-ar întâmpla în zona politică, administrația să lucreze pentru ca România să primească banii pe care îi mai are de încasat până la finalul acestui program.”

Președintele a transmis astfel un semnal clar că proiectele din PNRR trebuie să rămână o prioritate națională, dincolo de orice dispută politică.

Consens pentru adoptarea legilor necesare

În același mesaj, șeful statului a precizat că există consens pentru adoptarea tuturor actelor normative și a legilor care mai sunt necesare pentru finalizarea jaloanelor.

„Avem consens ca toate legile, actele normative care mai sunt necesare să fie adoptate și am încredere că toate partidele pro-europene vor fi responsabile cu acest program.”

Declarația pune accent pe responsabilitatea clasei politice în această etapă considerată crucială pentru viitorul economic al țării.

Mesaj despre prosperitatea și securitatea României

În finalul postării, Nicușor Dan a transmis că aceste proiecte depășesc orice interes electoral și îi privesc în mod egal pe toți cetățenii.

„Aceste proiecte sunt despre prosperitatea și securitatea țării noastre și interesează toți cetățenii în egală măsură indiferent de preferințele lor electorale.”

