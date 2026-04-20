Șeful statului a transmis că există premise pentru o perioadă complicată, însă a subliniat că anumite direcții importante rămân asumate la nivel politic.

„Probabil că vom intra în turbulențe politice, însă există consens pe PNRR, da? Cele patru partide prooccidentale, minoritățile naționale, avem consens că toate legile, actele normative care mai sunt necesar a fi date pentru PNRR, ca ele să treacă astfel încât România să încaseze banii pe care îi are de încasat din PNRR până la sfârșitul lunii august, când se închide acest program. Și al doilea lucru, există consens că România are buget și va rămâne în acest buget și că România își va păstra traiectoria financiară”, a declarat șeful statului.

Discuții cu liderii politici, dar fără soluție clară

Întrebat despre discuțiile purtate cu liderii politici, inclusiv Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, Nicușor Dan a evitat să ofere detalii concrete, spunând că fiecare a comunicat deja public poziția sa. Președintele a lăsat de înțeles că, în acest moment, nu există o soluție clară pentru formarea unei majorități stabile, în condițiile în care partidele principale nu sunt de acord.

„Da, bineînțeles, am discutat lucruri, dar important este ce a comunicat fiecare dintre domniile lor și au comunicat în mod substanțial în spațiul public. Mai departe, eu sper în continuare să găsim o formulă astfel încât să continuăm o guvernare pro-occidentală pentru România și una solidă. Evident că dacă avem două partide fără de care PSD-PNL, fără de care nu se poate formula, nu se poate forma o majoritate în Parlament și dacă ele sunt în dezacord, pentru moment nu există o formulă”, a subliniat Nicușor Dan.

Nicușor Dan scenariile despre un guvern tehnocrat

În ceea ce privește posibilitatea unui guvern tehnocrat sau a unor noi numiri la Palatul Victoria, Nicușor Dan a refuzat să intre în detalii și a spus că este prea devreme pentru astfel de scenarii. El a insistat că deciziile vor fi luate în funcție de evoluțiile din următoarele ore și zile.

„Haideţi să nu intrăm în scenarii. Toate lucrurile de la timpul potrivit, să nu avansăm. O să vedem ce se va întâmpla seara asta şi mâine, vom decide în consecinţă.”

Președintele a explicat că, în cazul în care criza se adâncește, vor fi organizate noi consultări cu partidele politice, atât cât va fi nevoie pentru a ajunge la o soluție stabilă. În același timp, Nicușor Dan a spus că încearcă să își păstreze poziția de echilibru, într-un context marcat de tensiuni sociale și politice.

„Da, din nou, cum am spus şi colegilor dumneavoastră, să nu anticipăm. Se vor întâmpla nişte lucruri seara asta. Probabil că vom intra, aşa cum am spus, în turbulenţe. În această ipoteză vom avea una, două, trei, câte runde de consultări este nevoie pentru a găsi o soluţie stabilă pentru România. Este o, cum să-i spunem, o tensiune socială. Eu încerc să îmi păstrez rolul de mediator, astfel încât să mă pot adresa şi unei părţi din societate şi altei”, a subliniat Nicușor Dan.