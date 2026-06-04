Napoli și-a despărțit oficial de Antonio Conte. Cine este favoritul pentru preluarea băncii tehnice

Sursă: Realitatea.net

Napoli a anunțat joi rezilierea prin acord reciproc a contractului antrenorului Antonio Conte, după două sezoane în care tehnicianul italian a adus echipei din sudul Italiei titlul de campioană în Serie A și Supercupa Italiei.

„Napoli anunță că a convenit de comun acord să rezilieze, mai devreme decât era prevăzut inițial, contractele de muncă ale antrenorului său, Antonio Conte, și ale echipei sale”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

„Antrenorului și echipei sale le mulțumim pentru munca excelentă depusă și le urăm cele mai bune urări pentru orice provocări profesionale viitoare pe care le-ar putea alege. Vă mulțumim, domnule!”

Bilanțul lui Conte la Napoli

În cei doi ani petrecuți pe banca Napoliului, Conte a cucerit titlul de campioană al Italiei în 2025, al patrulea din istoria clubului, a terminat pe locul secund în acest sezon și a câștigat ultima ediție a Supercupei Italiei. Nota negativă a mandatului rămâne însă eliminarea din faza grupelor Ligii Campionilor în actualul sezon.

Conte spre naționala Italiei, Allegri spre Napoli

Potrivit presei italiene, Conte este favorit să preia selecționata Italiei, care ratează pentru a treia oară consecutiv participarea la Cupa Mondială. Tehnicianul a mai antrenat Azzurri între 2014 și 2016, însă numirea oficială va trebui să aștepte alegerea noului președinte al Federației Italiene de Fotbal, programată pentru 22 iunie.

În locul său la Napoli ar urma să vină Massimiliano Allegri, recent demis de AC Milan după un final de sezon dezastruos: echipa a terminat pe locul 5 în Serie A și a ratat calificarea în Liga Campionilor în urma unei înfrângeri rușinoase, 1-2 acasă cu Cagliari, în ultima etapă.