TIR cu cărămizi răsturnat peste o mașină, pe centura Timișoarei: un bărbat a murit, o femeie este în stare gravă - VIDEO

Sursă: realitatea.net

Un accident cumplit s-a produs joi după-amiază pe șoseaua de centură a Timișoarei. Un TIR încărcat cu cărămidă s-a răsturnat peste un autoturism. Impactul a fost devastator, iar unul dintre ocupanți a murit pe loc. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional.

Potrivit ISU Timiș, la fața locului au fost mobilizate echipaje de descarcerare, pompieri și ambulanțe. Forțele de intervenție au găsit trei autoturisme avariate și camionul răsturnat, încărcătura zdrobind complet mașina prinsă dedesubt.

Echipajele medicale nu au mai putut salva un bărbat aflat în autoturismul strivit, acesta prezentând leziuni incompatibile cu viața. O femeie, pasageră într-un alt vehicul implicat, a fost preluată în stare gravă, dar conștientă și cooperantă.

Pompierii au continuat operațiunile de asigurare a zonei și de eliminare a riscurilor de incendiu, în timp ce traficul pe centură a fost blocat complet. Poliția urmează să stabilească modul în care camionul încărcat cu cărămidă s-a răsturnat peste autoturism.