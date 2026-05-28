Luna iunie aduce cele mai mari scumpiri din istorie. Plafonarea adaosului la alimentele de bază expiră
Scumpiri în România
Din vară ne așteaptă scumpiri record la alimente! În iunie inflația atinge vârful și ajunge la 11%, iar plafonarea adaosului comercial expiră la final de iunie. Asta înseamnă că alimentele de bază se vor scumpi cu până la 15%. Dacă măsura va fi sau nu prelungită rămâne să stabilească viitorul Guvern, însă până atunci ne confruntăm cu cele mai mari scumpiri din UE.
Alimentele de bază s-ar putea scumpi cu minim 15%
Producătorii români fac tot mai greu față costurilor de producție ridicate, iar ca să acopere cheltuielile sunt nevoiți să scumpească produsele de la tarabe.
„Ne e foarte greu. Trebuie să facă ceva și pentru noi autoritățile, mai ales pentru firmele mici...care mai suntem și noi câteva firme mici în piață, pentru că toți suntem în prag de faliment!”, spun oamenii.
În acest moment un kg de roșii românești costă 15 lei, 8 lei kg de castraveți și 25 de lei un kg de cireșe.
Unii vin la cumpărături doar ca să se uite, alții cumpără, însă reduc semnificativ cantitățile.
Specialiștii avertizează că prețurile alimentelor vor continua să crească în următoarea lună, în contextul în care inflația va ajunge la 11%, iar plafonarea adaosului comercial expiră la finalul lunii iunie.
