Lider sindical: „Medicii vor pierde până la 3.000 de lei din salariu!”

Medicii ar putea înregistra pierderi salariale de la 2.000 până la 3.000 de lei pentru următorii 5 ani și mulți vor pleca din țară. Avertismentul vine de la liderii sindicali după lansarea în dezbatere publică a legii salarizării.

Lider sindical: „Vor fi diminuate toate sporurile medicilor!”

„Va fi imposibil să fie lucrătorii mulțumiți în actuala formă. Lucrurile de esență n-au fost tranșate astăzi și, în opinia mea, în forma actuală, a legii nici nu pot fi rezolvate.

Procentul colegilor care vor fi pe pierderi pe actuala lege va sări de 60%.

Vor fi diferențe foarte mari. Medicii probabil vor pierde 2.000-3.000 de lei pe compensat, să ne înțelegem. Nu spun că nu vor primi, dar vor avea o stagnare salarială pe următorii 5 ani, cel puțin.

Despre asta e vorba. Asistenții medicali, la fel, sună consistent...Dacă vorbim despre ATI, 2.000 de lei ca popa.

Foarte complicat va fi să rezolvăm cu aceste încorsetate. Vor fi diminuate toate sporurile și unele nu vor mai fi, vor fi eliminate de tot.”, a declarat liderul sindical de la Sanitas - Iulian Pope.