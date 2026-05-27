Guvernul dă înapoi după revolta angajaților din domeniile cheie. Medicii, profesorii și alți angajați vor avea sporurile reduse

După revolta uriașă privind majorarea salariilor demnitarilor, Guvernul dă un pas înapoi! Ministrul interimar al Muncii spune că va merge la Bruxelles pentru a renegocia înghețarea veniturilor sau eșalonarea creșterii până în anul 2031.

Între timp, simulările arată că în sănătate sindicatele spun că pierderile ajung și la 3.000 de lei, iar în educație dascălii pierd din nou sume importante. Singurii care primesc majorări sunt demnitarii, iar un ministru va încasa mai mult cu aproximativ 2.500 de lei.

Cât pierd angajații din sănătate în noua lege?

director medical/manager - 2.500 - 3.000 lei/brut

medic - 1.200 - 1.500 lei/brut

asistent medical - 800 - 1.200 lei/brut

infirmieră și brancardier - 300 - 580 lei/brut

asistent medical – 36 de ore de noapte lucrate, gradația 5

indemnizație 800 de lei + indemnizație de hrană 346 lei

Sporul de condiții 50% - 25%

Pierdere în noua lege – 446,5 lei - 3,8%

Asistent medical debutant

Spor 50% - 25%

Fără indemnizația de 800 de lei și cea de hrană

Pierdere în noua lege – 250,9 lei - 1,8%

Asistent medical principal (coeficient 1,65) – salariu brut 6.765 lei / net 3.957 lei

Infirmieră (coeficient 1,3) – salariu brut 5.617 lei / net 3.302/lei

Ce se întâmplă cu salariile în educație?

Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I

Vechime 25 de ani

Venit brut în noua lege 9.635 lei ( net – 5.636 lei) - 597 lei față de prezent (10.232 brut / net – 5.986 lei)

Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II

Vechime peste 25 de ani

Venit brut în noua lege 8.938 lei (net -5.228 lei) - 258 de lei față de prezent (9.197 lei brut / net 5.380 lei)

Demnitarii, câștigătorii legii salarizării

Președintele Camerei/Senatului (coeficient 7,5) – 30.750 lei brut (aprox. 17.988 lei net)

Ministru (coeficient 6.5) – 26.650 lei brut (aprox 15.590 lei net)

Parlamentar (coeficient 6) – 24.600 lei brut (aprox 14.391 lei net)