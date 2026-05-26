Schimbare majoră în Codul Fiscal: Dreptul de deducere a TVA nu se mai prescrie începând de azi

Sursă: Realitatea.Net

De astăzi, dreptul de deducere a TVA nu se mai prescrie. Decizia obligatorie a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) a fost publicată în Monitorul Oficial, devenind un instrument crucial pentru protejarea banilor firmelor în fața controalelor ANAF.

Mediul de afaceri din România înregistrează o victorie de proporții în fața birocrației fiscale. O hotărâre a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), care consfințește faptul că dreptul companiilor de a-și recupera taxele nu poate fi anulat de trecerea timpului, a fost publicată marți în Monitorul Oficial (Nr. 443). Din acest moment, decizia devine definitivă și general obligatorie pentru toate instanțele și organele de control din țară.

Decizia istorică: Reportarea soldului negativ de TVA devine imprescriptibilă

Miza acestui dosar a fost tranșarea unei dispute juridice de lungă durată dintre contribuabili și ANAF. Instanța supremă a admis un recurs în interesul legii promovat de Curtea de Apel Brașov, oferind o interpretare clară și unitară textelor din vechiul și noul Cod fiscal.

Concret, judecătorii au stabilit că dreptul unei firme de a reporta sumele negative de TVA în deconturile perioadelor viitoare nu este supus prescripției. Practic, orice companie care a plătit taxe în plus și nu le-a putut compensa imediat va avea dreptul să reporteze aceste sume ulterior, pe toată durata existenței sale economice, până la radierea din Registrul Comerțului. Statul nu mai poate confisca acești bani invocând argumentul depășirii termenului legal.

„Dreptul persoanei impozabile de a reporta soldul sumei negative a TVA în decontul de TVA aferent perioadelor fiscale ulterioare nu este prescriptibil”, se arată explicit în motivarea Deciziei nr. 6 a instanței supreme.

Armă directă în litigiile deschise cu ANAF

Efectul publicării în Monitorul Oficial este imediat și lovește direct în practicile agresive de control. Companiile care se află în prezent în procese sau în dispute administrative cu ANAF pe tema prescripției TVA-ului pot folosi această hotărâre ca argument imbatabil.

Specialiștii arată că decizia trebuie invocată rapid în contestațiile fiscale, în întâmpinări sau prin note scrise suplimentare în dosarele care se judecă deja la Curțile de Apel sau la ÎCCJ. Aceasta funcționează ca un scut legal ce obligă inspectorii fiscali să recunoască sumele acumulate de firme, indiferent de vechimea lor.

Finalul unei practici abuzive: „Un principiu care reașază echilibrul”

Pentru economia românească, valoarea acestei decizii se măsoară în milioane de euro care rămân în circuitul privat, în loc să fie înghițite de bugetul de stat. Consultanții fiscali salută hotărârea, considerând-o o corecție necesară adusă unui sistem în care regulile erau adesea interpretate în defavoarea investitorilor.

Până acum, ANAF folosea frecvent instituția prescripției ca pe o metodă mascată de a refuza restituirea sau compensarea banilor către companii. Prin această clarificare, Curtea Supremă impune un principiu de bază: timpul nu mai poate anula dreptul legitim al unui business de a-și recupera propriile active fiscale. Decizia aduce acea predictibilitate juridică pe care investitorii o solicitau de ani de zile, restabilind un raport de corectitudine între plătitorii de taxe și autorități.