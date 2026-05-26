Șeful Senatului: ”Legea salarizării nu mulțumește pe toată lumea. Se taie 87 din 151 de sporuri”-VIDEO

Președintele Senatului a declarat marți că noua lege a salarizării trebuie adoptată cât mai repede pentru că reprezintă un jalon PNRR în valoare de 770 de milioane de euro. Cu toate acestea, Mircea Abrudean recunoaște că este firesc ca această lege a salarizării să nu mulțumească pe toată lumea.

”Legea salarizării va fi pusă în consultare publică. Trei săptămâni de zile este timp pentru a fi consultate toate părțile. Vă reamintesc că se discută despre acest jalon din PNRR, care presupune 770 de milioane de euro, încă din 2022. Eram în guvern la acel moment, au fost discuții inclusiv cu Banca Mondială, care a făcut o analiză asupra acestui cadru legislativ, a venit cu niște propuneri”, a declarat Mircea Abrudean.

Președintele Senatului a subliniat că ”am ajuns în situația în care nu ne mai permitem să întârziem”.

”Deci, cu siguranță că această lege nu va mulțumi pe toată lumea. Sigur că e important să vorbim și de faptul că din 151 de sporuri se reduc 87, de faptul că vom avea restul de sporuri incluse în maximum 20% din salariul brut. Sunt niște lucruri absolut normale. Era nevoie de acest acord, e important că partidele au ajuns la concluzia că totuși jaloanele trebuie închise”, a mai spus liberalul.