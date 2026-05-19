Oana Țoiu, mesaj după ce două românce au fost prinse sub dărâmăturile din Germania: „Suntem cu gândul la familiile victimelor”

Sursă: Realitatea.net

Oana Țoiu a transmis un mesaj oficial după prăbușirea unei clădiri din orașul german Görlitz, incident în urma căruia mai multe persoane ar fi rămas prinse sub dărâmături. Potrivit informațiilor confirmate până în prezent, două femei cu cetățenie română se aflau în imobil în momentul tragediei.

Autoritățile germane desfășoară o operațiune de salvare

Două românce se aflau în clădire în momentul prăbușirii

Ambasada României în Germania monitorizează situația

„Am discutat cu autoritățile din localitatea Goerlitz şi la acest moment autoritățile germane desfăşoară o operațiune dificilă pentru găsirea posibilelor victime.

Pana acum avem confirmarea că două persoane cu cetățenie română, două femei, se aflau în clădire la momentul prăbuşirii şi autoritățile au echipe la fața locului. Autoritățile estimează trei persoane presupuse a fi prinse sub dărâmături în acest moment.

Desigur, ca în orice situație de acest fel, am întrebat dacă şi cum putem ajuta. Ne-au confirmat alocarea tuturor resurselor necesare, inclusiv echipe cu câini utilitari antrenați pentru detectarea supraviețuitorilor blocați sub dărâmături iar domnul primar Octavian Ursu este prezent pe teren şi alături de cei afectați.

Un tânăr român aflat acolo se afla temporar în afara clădirii la momentul accidentului şi este în afara pericolului.

Echipa ambasadei României în Germania şi echipa consulară sunt în contact cu autoritățile şi cu cei apropiați.

O cercetare privind cauzele prăbuşirii este încă în derulare.

Suntem cu gândul la ele, la familiile lor şi la echipele de salvatori de la fața locului.” , a zis Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe al României.