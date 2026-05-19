Ce spune Mugur Isărescu despre măsurile Guvernului: „Nu te apuci să te bați cu mamele gravide”

Mugur Isărescu a declarat marți că măsurile economice luate până acum de Guvern trebuie continuate, însă a atras atenția că unele decizii au fost exagerate. Guvernatorul Banca Națională a României a spus că reformele nu pot funcționa fără sprijin social și a dat ca exemplu măsurile care afectează mamele aflate în concediu de creștere a copilului.

Întrebat ce ar trebui să facă viitorul Guvern, Mugur Isărescu a spus că direcția actuală ar trebui păstrată.

„Să continue ce este în prezent. Nu neapărat să taie, nu neapărat să majoreze impozite, să continue. Şi dacă continuă înseamnă să nu reduci, de exemplu, TVA-ul. Nici cel puţin să nu discuţi că te apuci să reduci TVA-ul, ceea ce nu e simplu, că unii mizează pe asta. Să continui poate să însemne şi să menţii o anumită linie de austeritate în ce priveşte creşterile viitoare de salarii. Cu toate că aici am rezerve. Orice corecţie, orice reformă fără suport social nu funcţionează”, a afirmat guvernatorul BNR.

Guvernatorul BNR a vorbit despre protecția socială

Mugur Isărescu a povestit și despre primele negocieri purtate cu Fondul Monetar Internațional, spunând că inclusiv reprezentanții FMI insistau asupra protecției sociale.

„Îmi aduc aminte - aşa, ca un om mai în vârstă spun poveşti - şi de primele negocieri cu Fondul. Şi noi eram aşa mai revoluţionari, să facem, să dregem. Nu, nu. Vă trebuie un capitol special: protecţia socială. Deci de la Fond. Ceea ce nu vă vine să credeţi, că la noi Fondul Monetar e ăla care taie, strânge de gât, omoară. Introduceţi un capitol special social protection, pentru că altfel nu puteţi să faceţi reforme”, a explicat acesta.

„Nu te apuci să te baţi acum cu mamele gravide”

Guvernatorul BNR a spus că măsurile luate până acum „n-au fost rele”, însă consideră că au existat și exagerări.

„Să continui înseamnă chiar să continui şi măsurile care s-au luat până în prezent, care n-au fost rele, cu unele îmbunătăţiri, au fost şi exagerări. Nu te apuci să te baţi acum cu mamele gravide şi... Dar intru în detalii care nu ţin de Banca Naţională”, a declarat Mugur Isărescu.

Acesta a făcut referire și la problema colectării TVA, spunând că discuțiile despre îmbunătățirea colectării există de mulți ani.

Isărescu spune că mai există loc pentru reducerea cheltuielilor

Șeful BNR consideră că statul ar putea continua reducerea cheltuielilor, însă „cu mare atenție”.

„Nu văd nici majorări de taxe necesare, eventual, continuarea reducerilor de cheltuieli, cred că mai e loc într-adevăr, dar cu mare atenţie. Dar primul lucru pe care trebuie să îl facem este să continuăm programul actual, care a fost negociat cu Uniunea Europeană”, a afirmat Mugur Isărescu.

Declarațiile vin după ce Guvernul a decis ca părinții aflați în concediu de creștere a copilului și persoanele care primesc indemnizație de șomaj să plătească 10% contribuție la sănătate, începând din august 2025.