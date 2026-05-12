Comandamentul Operațiunilor Speciale al SUA în Europa desfășoară exercițiul „Trojan Footprint 2026”

Pe 11 mai a început exercițiul „Trojan Footprint 2026”, cel mai mare exercițiu condus de Forțele de Operațiuni Speciale ale SUA, reunind aproximativ 1.000 de militari americani și 2.000 de membri ai Forțelor de Operațiuni Speciale din 23 de țări aliate și partenere ale NATO. Acest exercițiu multinațional comun de elită demonstrează pregătirea colectivă și capacitatea unică a Forțelor de Operațiuni Speciale de a acționa rapid și eficient în medii complexe pentru a asigura securitatea regională.

Desfășurat în mai multe centre de instruire din Europa, exercițiul „Trojan Footprint 2026” se bucură de o participare numeroasă din partea Bulgariei, Croației, Estoniei, Georgiei, Germaniei, Greciei, Ungariei, Letoniei, Lituaniei, Macedoniei de Nord, Poloniei și României. Prin coordonarea acestor forțe multinaționale, exercițiul evidențiază valoarea strategică unică pe care forțele speciale o aduc forței aliate și consolidează un angajament unitar și colectiv în apărarea intereselor comune de securitate.

„Colaborăm cu forțe de operațiuni speciale extrem de capabile în toate domeniile, asigurând un schimb esențial de tactici, tehnici și proceduri specifice regiunii” , a declarat Lt. Gen. Richard Angle, comandantul Comandamentului Operațiunilor Speciale al SUA pentru Europa și al Comandamentului Operațiunilor Speciale al NATO. „Acest exercițiu garantează că, prin schimbul de expertiză și punerea în practică a lecțiilor învățate, fiecare țară participantă va deveni mai puternică, mai agilă și complet consolidată în cadrul apărării noastre colective.”

Exercițiul din acest an va constitui un teren de testare dinamic pentru perfecționarea tacticilor, testarea tehnologiilor de ultimă generație și dezvoltarea unor concepte operaționale inovatoare. Accentul pus pe inovație garantează că forțele speciale ale SUA și ale Aliaților rămân în avangarda războiului modern, pregătite să se adapteze și să depășească orice provocare de securitate în continuă evoluție cu rapiditate, coordonare și precizie.

De la debutul său în 2016, “Trojan Footprint 2026” a evoluat în cel mai important și mai amplu exercițiu condus de forțele speciale din Europa. “Trojan Footprint 2026” este un exercițiu global de amploare organizat bienal care integrează Forțele Aeriene, Armata, Corpul de Infanterie Marină, Marina și Forțele Spațiale SUA cu națiunile aliate, demonstrând cooperarea multinațională necesară pentru menținerea unor forțe pregătite și credibile. Astfel, ”Trojan Footprint 2026” pregătește forțe reziliente pentru a descuraja agresiunea și a apăra securitatea regională, reprezentând o dovadă a parteneriatelor esențiale pentru protejarea intereselor comune ale tuturor națiunilor participante.