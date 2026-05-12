Schimbarea programului de lucru fără acordul angajatului. Ce drepturi are salariatul în astfel de cazuri

Din ce în ce mai mulți angajați din România se confruntă cu modificări neașteptate ale programului de lucru, fie că este vorba despre schimbarea turelor, prelungirea timpului de muncă sau mutarea zilelor libere fără o consultare prealabilă. De multe ori, salariații acceptă aceste schimbări din teamă sau din lipsa unei informări clare cu privire la drepturile pe care le au. Cu toate acestea, programul de lucru nu poate fi modificat în mod arbitrar, deoarece angajatorii sunt obligați să respecte regulile stabilite de legislația muncii și prevederile contractului individual de muncă.

Programul de lucru stabilit la angajare reprezintă unul dintre elementele importante ale relației de muncă dintre angajat și angajator. Acesta este prevăzut în contractul individual de muncă sau în regulamentul intern al companiei.

În România, conform Codului Muncii, modificarea programului de lucru (repartizarea timpului de muncă) fără acordul tău este, în principiu, ilegală, dacă programul specific a fost negociat și inclus în Contractul Individual de Muncă.

În situațiile în care angajatorul decide să modifice programul, schimbările trebuie să respecte prevederile legale și condițiile asumate inițial prin contract.

În general, modificarea unilaterală a unor elemente esențiale ale contractului poate crea probleme dacă nu există acordul salariatului sau o bază legală clară pentru această decizie.

De asemenea, potrivit legii, ai dreptul la un repaus de minimum 12 ore între două zile de muncă (sau 8 ore în cazul muncii în schimburi) și la două zile consecutive de repaus săptămânal, de regulă sâmbăta și duminica

Angajatorul nu poate schimba oricând orele de muncă

Mulți angajați se trezesc anunțați de pe o zi pe alta că trebuie să intre într-o altă tură, să lucreze în weekend sau să își schimbe complet intervalul de lucru.

În practică, astfel de schimbări pot apărea în anumite domenii unde activitatea depinde de programul clienților sau de nevoile operaționale ale companiei. Totuși, asta nu înseamnă că angajatorul poate modifica programul fără respectarea regulilor prevăzute de lege și fără informarea corectă a salariatului.

În cazul în care programul de lucru este unul fix și prevăzut clar în contract, modificarea lui ar trebui făcută prin acordul ambelor părți.

Ce se întâmplă în cazul muncii în ture

În companiile unde activitatea se desfășoară în schimburi sau în ture, programul poate avea un grad mai mare de flexibilitate. Chiar și în aceste situații, angajatorul trebuie să respecte timpul minim de odihnă și durata legală a timpului de muncă.

Salariații au dreptul la repaus zilnic și săptămânal, iar orele suplimentare trebuie compensate conform legii, fie prin timp liber, fie prin spor salarial.

Schimbările frecvente făcute fără predictibilitate pot crea dificultăți serioase pentru angajați, mai ales pentru cei care au copii, obligații familiale sau alte activități stabilite în afara serviciului.

Angajații trebuie informați clar și din timp

Una dintre cele mai importante obligații ale angajatorului este informarea salariaților cu privire la modificările care îi afectează direct.

Anunțurile făcute în ultimul moment sau schimbările comunicate verbal pot genera conflicte și neînțelegeri la locul de muncă.

Specialiștii în dreptul muncii recomandă ca orice modificare importantă a programului să fie comunicată clar și, acolo unde este necesar, să fie făcută în scris.

Acest lucru îi oferă angajatului posibilitatea să știe exact ce obligații are și să poată demonstra ulterior condițiile în care a lucrat.

Ce poate face un angajat dacă nu este de acord cu schimbarea programului

Atunci când modificările afectează semnificativ programul stabilit inițial, angajatul are dreptul să ceară explicații și clarificări.

Primul pas este discutarea situației cu angajatorul sau cu departamentul de resurse umane pentru a înțelege baza legală a schimbării.

Dacă problemele continuă, salariatul poate solicita documente scrise care să justifice modificarea programului sau poate cere sprijin din partea reprezentanților salariaților ori a unui sindicat, acolo unde există.

În situațiile în care drepturile prevăzute de lege nu sunt respectate, angajații se pot adresa și instituțiilor competente în domeniul relațiilor de muncă.

Ce acțiuni legale poți lua

Sesizarea Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM): Poți face o plângere pentru modificare abuzivă a CIM. ITM-ul poate amenda angajatorul și obliga la revenirea la programul inițial.

Acțiune în instanță: Poți da în judecată angajatorul pentru anularea deciziei de modificare a programului.

Refuzul muncii suplimentare neplătite: Dacă schimbarea programului atrage ore suplimentare, ai dreptul să nu le prestezi fără acordul tău, excepție făcând cazurile de forță majoră.

Demisia forțată/Constructive dismissal: Dacă schimbarea face imposibilă continuarea muncii (ex: schimbarea programului de noapte), poți invoca demisia forțată, angajatorul fiind obligat la plata despăgubirilor.

Orele suplimentare trebuie compensate

Un alt aspect important îl reprezintă orele suplimentare. Mulți angajați ajung să lucreze peste program fără să primească timp liber sau plata corespunzătoare.

Conform regulilor generale aplicabile relațiilor de muncă, timpul lucrat suplimentar trebuie compensat.

De asemenea, angajatorii trebuie să respecte limita legală privind durata timpului de muncă și perioadele de repaus.

Programul încărcat și schimbările constante fără respectarea perioadelor de odihnă pot afecta sănătatea și echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Comunicarea și respectarea contractului rămân esențiale

În multe situații, conflictele legate de programul de lucru apar din lipsa unei comunicări clare între angajator și salariat.

Specialiștii recomandă ca angajații să verifice atent ce este prevăzut în contractul individual de muncă și în regulamentul intern al companiei.

În același timp, angajatorii trebuie să respecte obligațiile legale și să evite schimbările bruște care pot afecta activitatea și viața personală a salariaților.

Respectarea regulilor privind timpul de muncă și perioadele de odihnă rămâne unul dintre cele mai importante aspecte ale relațiilor de muncă moderne, potrivit sursei.