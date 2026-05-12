MApN explică diferența de preț din programul SAFE: oferta Damen nu includea sisteme esențiale de luptă

Sursă: Realitatea.net

MApN susține că oferta transmisă de Damen Galați pentru construirea unor nave militare nu poate fi comparată direct cu proiectul finanțat prin programul SAFE, deoarece ar fi vorba despre configurații și capabilități diferite.

Reacția vine după ce în spațiul public au apărut întrebări legate de diferența mare dintre oferta făcută de compania olandeză în 2025 și valoarea estimată în prezent prin programul european SAFE pentru achiziția unor nave considerate similare. Potrivit MApN, comparația dintre cele două proiecte este „irelevantă”, deoarece oferta Damen nu ar fi inclus mai multe sisteme militare importante care sunt prevăzute în configurația aprobată pentru noile nave ale Forțelor Navale Române.

MApN: oferta Damen nu includea sisteme esențiale de luptă

Într-un comunicat transmis marți, MApN afirmă că proiectul propus de Damen Galați avea la bază modelul de navă MOPV 2600, însă acesta nu ar fi fost optimizat pentru toate misiunile cerute de Armata Română, în special pentru lupta antisubmarin. Instituția susține că oferta din 2025 nu includea mai multe sisteme esențiale, iar acest lucru s-ar fi reflectat direct în prețul mai mic prezentat de companie.

Printre echipamentele care, potrivit MApN, lipseau din oferta Damen se numără:

sistemul de conducere a focului,

sonar de chilă,

sistemul complet de comandă și control al navei,

sistemele de apărare apropiată,

sistemele de contramăsuri radar și antitorpilă,

sistemele de rachete pentru apărare antiaeriană,

lansatoarele de torpile,

echipamentele de detecție CBRN.

Ministerul precizează că toate aceste sisteme sunt incluse în configurația tehnică aprobată pentru proiectul SAFE, iar costurile lor se regăsesc în suma aprobată de Parlament. Discuțiile au pornit după ce s-a aflat că Damen Galați ar fi transmis în 2025 o ofertă de aproximativ 457 de milioane de euro pentru construirea a patru nave militare, în urma unor discuții purtate timp de aproape doi ani cu Forțele Navale Române.

În paralel, prin programul SAFE, autoritățile au prevăzut aproximativ 920 de milioane de euro pentru patru nave considerate comparabile. Această diferență de preț a generat întrebări atât în spațiul public, cât și în industria de apărare, mai ales în contextul în care Damen Galați este unul dintre cele mai importante șantiere navale militare din regiune și are experiență în construcția de nave pentru state membre NATO.

Managerii Damen au cerut discuții cu Guvernul

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, conducerea Damen Galați ar fi solicitat în februarie o întâlnire cu ministrul Apărării, Radu Miruță, și cu șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, în contextul programului SAFE. Compania ar fi dorit clarificări legate de viitoarele achiziții și de modul în care oferta transmisă în 2025 este analizată de autorități.

Până în prezent, reprezentanții șantierului nu ar fi primit un răspuns oficial privind continuarea discuțiilor. Situația este cu atât mai delicată cu cât reprezentanții Ministerului Apărării au apreciat public activitatea șantierului Damen Galați în trecut. În ianuarie 2024, ministrul Apărării de la acel moment, Angel Tîlvăr, a vizitat șantierul împreună cu șefii Armatei și ai Forțelor Navale Române. Oficialii au analizat atunci mai multe proiecte de nave militare aflate în construcție și au discutat despre posibilitatea implicării industriei românești în programele de înzestrare ale Armatei. Ministrul Apărării declara atunci că prezența Damen în România aduce beneficii importante economiei și industriei de apărare.

„Faptul că un operator economic de nivel global are o amprentă atât de consistentă în România aduce beneficii nu doar acționariatului firmei, ci și țării noastre”, afirma Angel Tîlvăr după vizita la Galați.

Tot atunci, acesta vorbea și despre necesitatea ca programele de înzestrare ale Armatei să ofere oportunități pentru industria românească.

SAFE, unul dintre cele mai importante programe europene de apărare

Programul SAFE este unul dintre cele mai mari mecanisme europene de finanțare pentru securitate și apărare și include investiții în infrastructură militară, tehnică navală și sisteme strategice. România urmărește prin acest program modernizarea Forțelor Navale și creșterea capacității de reacție în zona Mării Negre.