Trenuri cu traseu modificat în iunie și iulie. CFR anunță transbordări cu mijloace auto

Circulația mai multor trenuri de călători va fi modificată în perioadele 14-26 iunie și 6-18 iulie 2026, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară pe secțiunea Băile Calacea – Aradu Nou, anunță CNCF CFR SA.

Trenurile afectate sunt de tip InterRegio și Regio și circulă pe relațiile Timișoara – Arad – Oradea și Iași – Arad – Timișoara. Pe porțiunile unde circulația feroviară va fi întreruptă, pasagerii vor fi preluați cu mijloace auto.

Modificările anunțate

IR 1763 Iași – Arad – Timișoara Nord (14-26 iunie și 6-18 iulie): circulă normal până la Arad; între Arad și Timișoara Nord, transbordare cu mijloace auto

IR 1765 Timișoara Nord – Arad – Iași (15-27 iunie și 6-18 iulie): între Timișoara Nord și Arad, transbordare cu mijloace auto; de la Arad spre Iași circulă normal

IR 1538 Oradea – Arad – Timișoara Nord (15-27 iunie și 6-18 iulie): circulă normal până la Arad; între Arad și Timișoara Nord, transbordare cu mijloace auto

R 3115 Timișoara Nord – Arad – Oradea (15-26 iunie și 6-17 iulie, fără sâmbete): între Timișoara Nord și Arad, transbordare cu mijloace auto; de la Arad spre Oradea circulă normal

R 3117 Timișoara Nord – Arad – Oradea (20 și 27 iunie, 11 și 18 iulie): între Timișoara Nord și Arad, transbordare cu mijloace auto; de la Arad spre Oradea circulă normal

CFR Călători recomandă pasagerilor să verifice informațiile actualizate înainte de efectuarea călătoriei, pe site-ul oficial sau la casele de bilete.