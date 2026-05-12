Trenuri cu traseu modificat în iunie și iulie. CFR anunță transbordări cu mijloace auto
Gara de Nord
Circulația mai multor trenuri de călători va fi modificată în perioadele 14-26 iunie și 6-18 iulie 2026, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară pe secțiunea Băile Calacea – Aradu Nou, anunță CNCF CFR SA.
Trenurile afectate sunt de tip InterRegio și Regio și circulă pe relațiile Timișoara – Arad – Oradea și Iași – Arad – Timișoara. Pe porțiunile unde circulația feroviară va fi întreruptă, pasagerii vor fi preluați cu mijloace auto.
Modificările anunțate
IR 1763 Iași – Arad – Timișoara Nord (14-26 iunie și 6-18 iulie): circulă normal până la Arad; între Arad și Timișoara Nord, transbordare cu mijloace auto
IR 1765 Timișoara Nord – Arad – Iași (15-27 iunie și 6-18 iulie): între Timișoara Nord și Arad, transbordare cu mijloace auto; de la Arad spre Iași circulă normal
IR 1538 Oradea – Arad – Timișoara Nord (15-27 iunie și 6-18 iulie): circulă normal până la Arad; între Arad și Timișoara Nord, transbordare cu mijloace auto
R 3115 Timișoara Nord – Arad – Oradea (15-26 iunie și 6-17 iulie, fără sâmbete): între Timișoara Nord și Arad, transbordare cu mijloace auto; de la Arad spre Oradea circulă normal
R 3117 Timișoara Nord – Arad – Oradea (20 și 27 iunie, 11 și 18 iulie): între Timișoara Nord și Arad, transbordare cu mijloace auto; de la Arad spre Oradea circulă normal
CFR Călători recomandă pasagerilor să verifice informațiile actualizate înainte de efectuarea călătoriei, pe site-ul oficial sau la casele de bilete.
Citește și:
- 18:15 - „Dă-i în cap!” Momentul șocant în care un bărbat atacă un urs cu o lopată, încurajat de martori VIDEO
- 18:02 - AUR propune soluția pentru sprijinirea mediului de afaceri românesc: creșterea plafonului plăților cash la 50.000 de lei
- 17:51 - Trei copii au fost ținuți izolați în casă timp de patru ani de propriii părinți. În ce stare au fost găsiți frații
- 17:43 - Schimbarea programului de lucru fără acordul angajatului. Ce drepturi are salariatul în astfel de cazuri
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News