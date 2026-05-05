Incendiere intenționată în Piatra Neamț: două autoturisme distruse într-un incendiu izbucnit printre blocuri
Un incident grav a avut loc în Piatra Neamț, unde o mașină parcată într-o zonă de locuințe a fost incendiată intenționat în dimineața zilei de marți. Focul a cuprins rapid autoturismul, iar flăcările s-au extins și la un al doilea vehicul aflat în apropiere.
Mașini incendiate de o mână criminală
Proprietarul primei mașini a fost cel care a observat incendiul, după ce s-a trezit în zorii zilei și a văzut autoturismul în flăcări. Potrivit primelor informații, există suspiciuni clare că focul ar fi fost pus intenționat, cazul fiind tratat ca o posibilă acțiune de natură infracțională.
La fața locului au intervenit de urgență echipajele de pompieri, care au acționat pentru limitarea propagării incendiului și stingerea acestuia. Intervenția rapidă a acestora a împiedicat extinderea flăcărilor la alte mașini sau la clădirile din apropiere.
În urma incendiului, ambele autoturisme au suferit pagube semnificative. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii incendiului și pentru identificarea persoanelor responsabile.
