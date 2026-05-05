Consilierul lui Bolojan: „România are nevoie de o alianță reformistă!”
Vlad Gheorghe, Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan
Consilierul apropiat al lui Ilie Bolojan a lansat un mesaj privind viitorul politic al țării, susținând necesitatea formării unei alianțe reformiste capabile să producă schimbări reale în România.
Declarația lui Vlad Gheorghe
„România are nevoie de o Alianță Reformistă condusă de Ilie Bolojan.
Partidele de sistem și-au dat încă o dată mâna, la fel ca de fiecare dată în ultimii 35 de ani, pentru a elimina orice pericol de schimbare. Despre asta a fost moțiunea de cenzură.
Este datoria noastră să ne unim și să construim o Alianța Reformistă care să fie gata atât de lupta cu eternii baroni lucrători la stat, cât și de participarea la alegeri.
O Alianță Reformistă care să continue reformele în companiile de stat căpușate de băieții deștepți.
O Alianță Reformistă care să facă reforma administrativă de care România are nevoie.
E nevoie de implicarea societății civile, a politicienilor onești și a românilor în general.
E nevoie de unitate, să înțelegem că nu mai avem de ales și trebuie cu toții să ne implicăm.
Pentru că altfel totul este pierdut.”, a zis Vlad Gheorghe, consilierul lui Ilie Bolojan.
