Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Consilierul lui Bolojan: „România are nevoie de o alianță reformistă!”

5 mai 2026, 16:35
Vlad Gheorghe, Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan

Vlad Gheorghe, Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS

Consilierul apropiat al lui Ilie Bolojan a lansat un mesaj privind viitorul politic al țării, susținând necesitatea formării unei alianțe reformiste capabile să producă schimbări reale în România.

Declarația lui Vlad Gheorghe

România are nevoie de o Alianță Reformistă condusă de Ilie Bolojan.

Partidele de sistem și-au dat încă o dată mâna, la fel ca de fiecare dată în ultimii 35 de ani, pentru a elimina orice pericol de schimbare. Despre asta a fost moțiunea de cenzură.

Este datoria noastră să ne unim și să construim o Alianța Reformistă care să fie gata atât de lupta cu eternii baroni lucrători la stat, cât și de participarea la alegeri.

O Alianță Reformistă care să continue reformele în companiile de stat căpușate de băieții deștepți.

O Alianță Reformistă care să facă reforma administrativă de care România are nevoie.

E nevoie de implicarea societății civile, a politicienilor onești și a românilor în general.

E nevoie de unitate, să înțelegem că nu mai avem de ales și trebuie cu toții să ne implicăm.

Pentru că altfel totul este pierdut.”, a zis Vlad Gheorghe, consilierul lui Ilie Bolojan.

Citește și:

Mai multe articole despre

declaratii vlad gheorghe

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe