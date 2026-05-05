Ștefan Oprea: „Ilie Bolojan a dat foc la țară, dar ne spune doar că a făcut lumină!”

Tensiunile politice cresc pe scena publică, după ce liderul de grup AUR - Ștefan Oprea a lansat un atac frontal la adresa premierului Ilie Bolojan, criticând dur discursul și politicile promovate de acesta.

Declarațiile făcute de Ștefan Oprea

Potrivit lui Ștefan Oprea, în discursul recent din Parlament, Ilie Bolojan ar fi ignorat aspecte importante ale realității economice și sociale.

„Ilie Bolojan a dat foc la țară, dar ne spune doar că a făcut lumină!

D-le Bolojan, nu vă puteți lăuda cu lumina unui incendiu care face ca o casă să ardă!

Discursul din Parlament a fost plin de populisme și de retorici care omit părți de adevăr, în încercarea de a manipula lumea. Doar că lumea nu vă mai crede!

De altfel, tot discursul dumneavoastră este plin de contradicții, ceea ce ne arată că singura constantă din ceea ce spuneți este interesul personal, de a fura ochii electoratului!

Le-ați mulțumit – și bine ați făcut – celor câțiva susținători adunați în Piața Victoriei, dar nu am auzit nici măcar o vorbă pentru cei care, cu câteva zile în urmă, v-au rugat să-i observați, dar, neputând sta în picioare, fiind imobilizați în scaun rulant, nu i-ați văzut. “Dăruiți viață”, stimate premier!

Mai mult, arătați impertinență până și ziariștilor care vă susțin, dar care uneori în fața evidențelor, sunt obligați de meseria pe care și-au ales-o, să vă adreseze întrebări care vă sunt incomode, folosind același principiu cunoscut în trecut ca “altă întrebare”, numai că de această dată evitați adevărul printr-o altă tehnică de a răspunde de pere, când sunteți întrebat de mere, sau și mai în urmă când PD-L, actualul PNL a tăiat salariile și pensiile românilor, printr-o lege, care la momentului votului în parlament nu avea cvorumul necesar, dar matematica atunci nu era “olimpică”, precum astăzi!

Mergând mai departe, narativul USR a fost că opoziția față de pachetele de austeritate — aplicate în special celor deja vulnerabili — înseamnă opoziție față de reforme. Astăzi însă, odată cu schimbarea contextului, aceeași retorică s-a modificat: susțineți că adversarii nu au fost la fel de vocali când aceste măsuri, asociate premierului Bolojan și uneori impuse chiar peste voința USR, erau adoptate sub amenințarea demisiei. Această schimbare arată că sunteți conștienți de impactul negativ al acelor decizii.

Realitatea nu este condusă de interese; realitatea este că acest ultim pas de înstrăinare a patrimoniului public este picătura care a umplut paharul. Restul este doar zgomot de fond, concluzia rămânând că: România a sărăcit!

Cel puțin din pandemie până în prezent, premierii au fost, într-o majoritate covârșitoare, din partea PNL, unul din partea PSD, iar din partea AUR niciunul. AUR nu se face responsabil pentru niciun leu prăduit în această perioadă!

Tot amintim de deficit domnule Bolojan, însă, în guvernarea Cîțu, datoria publică a ajuns la 49,9% din PIB, fără a ignora inclusiv dezastrul pe care Ciolacu l-a lăsat în urmă; însă adevărul trebuie stabilit și pus în contextul corect!

O altă problemă de care toți se feresc este situația PNRR-ului!

Totul a plecat de la necesitatea relansării economiei UE în urma lockdown-ului din timpul pandemiei, când la conducere, în România, se aflau tot USR și PNL, partidul pe care îl conduceți.

Da, vorbim de acei miniștri PNL care, în timp ce românii erau ținuți în case, ei chefuiau prin birourile Palatului Victoria, dând tun după tun economic, ceea ce astăzi a îngenuncheat țara!

Dintr-o rațiune firească de repornire a motoarelor economiei europene și, implicit, a României, s-a ajuns la o condiționare a acelor bani promiși pentru relansare economică printr-un set de reforme care, pe alocuri, impun aspecte pe care, în mod firesc, niciun stat nu și le-ar însuși.

În final, putem afirma împreună domnule Bolojan, după un an cu un nou locatar dezastruos la Cotroceni, că, da: nu a fost ușor, a fost Nicușor!”, a zis Ștefan Oprea, liderul de grup AUR.