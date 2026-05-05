Crin Antonescu: „Parlamentul României l-a trimis pe Bolojan acasă!”

Sursă: Realitatea PLUS

Fostul lider liberal Crin Antonescu lansează un atac frontal la adresa actualei conduceri politice, după adoptarea moțiunii de cenzură cu un scor record. Într-o intervenție televizată la Culisele Statului Paralel, acesta a descris momentul drept unul „spectaculos și decisiv”, susținând că votul din Parlament marchează o schimbare majoră de direcție.

„Am participat aici la sindrofie. Sunt alături de domnul Bolojan (râzând). Pot să pun mâna pe el. Vreau să știți cu cine stați de vorbă. M-a privit, m-a încurajat.

Da, sunt amuzat pentru că am mai văzut câte ceva din piesele astea. Trebuie să recunosc că acum se joacă ceva nou, de o intensitate și de o amploare nouă.

Mă gândesc așa că, bietul domn Traian Băsescu cât l-au atacat, pe bună dreptate, tot aceiași propagandiști, grosso modo, erau.., domnule, dar nu l-au comparat niciodată cu Regina Maria, pe săracul om, nu l-au comparat cu Brătianu. Ce să mai vorbim de Moise. Mai era loc și pentru Coposu, puțin. Nimic. Acum este începutul lumii, Bolojan, și toți ceilalți netrebnici care îl împiedică să facă reforme, să stârpească corupția și, pe scurt, să facă din această țară a noastră ceva frumos așa ca la Oradea.”, a declarat Crin Antonescu , fost președinte PNL, exclusiv la Realitatea PLUS.

Ce va urma în România?

„Acum, încercând să vorbim puțin serios, adică eu, că am mai vorbit și până acum serios, totuși asta e o zi foarte spectaculoasă, foarte importantă. Pe de o parte, am o moțiune de cenzură în care Parlamentul României, deplină legitimitate, ăsta care e alcătuit din oamenii ăștia, cum sunt ei, cum nu sunt, ăia de care se milogea Bolojan și trimișii lui... Hai, dați-ne un vot, că acum sunteți băieți buni, nu mai sunteți extremiști, nu mai sunteți anti-occidentali, nu mai sunteți putiniști, nici măcar legionari nu mai sunteți. Hai, dați un vot aici, înțelegeți sensul reformei?

L-a copleșit, ca să spun așa, cu un vot record moțiunea de cenzură pe domnul Bolojan. Pe partea cealaltă, domnul Bolojan și cei din jurul său, Partidul Național Liberal, o majoritate că o fi statutară, zice Dian, nu o fi statutară, să fim serioși. Ce-ți mai trebuie statut când ești Bolojan? Când ești mai tare ca Regina Maria și ești un fel de Moise. Cum ziceam, nu Moise Guran, Moise... Moise, te-a pus licean. Adică nu-ți mai trebuie statut sincer. Și îi invit acum pe PNL-iști la traversarea deșertului cam în doi ani, nu 20, sau 40, pardon, cum spunea cine spunea, domnul Belu cred, domnule, deșert-deșert, să vedem.” , a completat Crin Antonescu.

Crin Antonescu: „Despre PNL se va vorbi doar la orele de istorie!”

„Mi se par două lucruri din două piese diferite. Eu cred că pentru domnul Bolojan drumul era desenat. Cred că despre Partidul Național Liberal o să mai vorbim așa pe la ore de istorie, eventual.

Pentru că, de fapt, domnului Bolojan, de mult Partidul Național Liberal i-a rămas mic, ăsta cât mai era. Și, cum ne zice, mă rog, omul pe care a găsit să-l, de fapt, el n-a găsit în afară de Predoiu, care era în partid, niciun un altul să pună. Mă zicea domnul Vlad Gheorghe, face o alianță reformatoare, un pol, în fine, ce se veseleste domnul Ciucu. Foarte bine! Chestiunea foarte interesantă este însă, pentru mine, siguranţa pe care o afişează domnul preşedinte Nicuşor Dan atunci când ne spune şi că trebuie să fim calmi, ok, e un îndemn potrivit, şi că să nu ne facem nicio grijă pentru că vom avea şi guvern şi va fi un guvern, cum zice, pro-european, pro-occidental, va fi fără opoziţia actuală, fără AUR, fără oameni din aceştia răi, şi că lucrurile vor merge înainte.

Şi-acum pun cap la cap. Mi se pare, cum spuneam, un număr de iluziionism, adică cineva ne păcăleşte. Păi dacă Nicuşor Dan spune că face un guvern, cum îl califică el, pro-european, dacă Bolojan şi Ciucu şi ceilalţi zic cu PSD-ul noi niciodată, dacă USR-ul zice cu PSD-ul noi niciodată, de unde vine siguranţa domnului Nicuşor Dan, siguranţă pe care în alte împrejurări nu o afişează, să fim sinceri. E ceva, e ceva la cale şi stau şi mă gândesc ce? Un guvern PNL-USR, UDMR, cu un sprijin al PSD-ului pe care s-a înţeles domnul Nicuşor Dan cu PSD-ul.

Despre un guvern al PSD-ului nu poate fi vorba, cred că nu-l vor sprijini PNL-ul. Este foarte, foarte interesant cum rămâne domnul Nicuşor Dan în ecuaţia dinainte de această moţiune de cenzură, care, între altele, cred că ăsta e cel mai spectaculos... a dovedit că cei de la AUR, de la POT, de la PACE, de la SOS, de unde mai sunt din opoziție. Sunt și ei niște oameni, ne plac, nu ne plac, oameni politici cu aceeași legitimitate ca și ceilalți, care sunt niște oameni normali, care sunt și ei cetățeni români, că vor că nu vor, europeni. Asta s-a dovedit și din partea PNL-ului și din partea PSD-ului. Nu știu cum o să facă, sunt foarte curios, dar s-ar putea să ne aștepte ceva foarte spectaculos.

Tot ce sper așa pentru domnul Nicușor Dan, este pentru funcția sa și pentru poziția sa. Eu îl simpatizez de când le mănâncă sufletul ăstora... hashtag-urilor, că nu puteam s-o fac eu sau altcineva mai bine. Dar, totuși, sper măcar formal să desfășoare niște consultări normale, constituționale, indiferent ce guvern încearcă el să facă după aia. Nu se poate să vorbești din nou de consultări informale numai cu anumite partide, după ce tu vezi foarte bine că formula aia a căzut zdrobitor în Parlamentul României. Doamne Doamne, dacă vorbim serios, ne întristăm.” , a declarat Crin Antonescu.

Varianta unui premier tehnocrat propus de Nicușor Dan

„Nu știu ce să... Eu, de crezut în varianta unui premier tehnocrat, de principiu nu cred. Nicidecum într-o asemenea situație. Nu pot să fac pronosticuri. Eu nu pot să mai fac pronosticuri pentru că aștept totuși o mutare rațională de la domnul Nicușor Dan.

Nu știu dacă tot s-a ajuns la această situație, dacă teoria cordonului sanitar a căzut, cât că domnul Dan o enunță încă, dar ea a căzut, a văzut toată lumea. A văzut toată lumea cum fugeau oamenii lui Bolojan, toate celelalte partide din opoziție, să obțină... Cum ne-a spus însuși domnul Fritz, intransigentul domn Fritz, că AUR e un partid rău, e extremist și așa mai departe. Oamenii care-l compun sunt băieți buni.

Eu aștept, pur și simplu, să facă niște consultări normale, să încerce să vadă ce spun fiecare și să îi spună pesedistului, dom'le, nu știu, ești cel mai mare partid, ai o propunere de prim-ministru, hai să vedem ce majoritate ai. Dacă nu, să spună George Simion că e al doilea partid totuși. Să vadă ce majoritate reușește să facă sau nu.”, a mărturisit Antonescu.

Crin Antonescu: „Moțiunea de cenzură l-a copleșit pe Bolojan!”

„Nu știu ce să vă mai spun. Gândiți-vă că noi trăim într-o dezbatere publică în care, pur și simplu, s-a putut afirma că o moțiune de cenzură este o lovitură de stat sau, cum spuneau băieții ăia, săracii de ei că n-au niciun ban, de pe la G4Media, că e un tun financiar. Mai suntem întregi la minte sau nu? Aici trăim, deci... Ce să mai spun eu că instituțiile și lupta contra corupției, de când știu eu, tot merg.

Dar și reforme se fac de când tot știu eu. Nu s-a întâmplat asta. Acum se pare că nicio reformă nu mai e bună, nicio instituție nu mai e bună, nicio luptă împotriva corupției nu mai e bună dacă nu-i condusă de domnul Bolojan. Ori asta e problema domnului Nicușor Dan, până una alta.

Dom'le, nu știu, eu nici nu știu ce a fost acolo, cine a fost cine nu. Nu mai sunt demult, oricum nu mai sunt, dar nu știu cine a fost acolo, cine nu. Tot ce pot să spun este că mi-am cam pierdut speranța ca la un moment dat o clarificare să aibă loc. Pentru că în partid în care nu pot coexista la nesfârșit.”, a spus Crin Antonescu, în direct la Culisele Statului Paralel.

„Conservatorii autentici câți or mai fi, că mai sunt câțiva, cu Vlad Gheorghe și cu hashtag și cu Bolojan, că Bolojan nu mai are nimic comun cu PNL-ul de mult, de când a venit la putere, în orice caz, oameni care au susținut niște lucruri în activitatea lor politică și unii care au susținut contrariu, PNL-ul de 6-7 ani s-a transformat într-o mașină de administrație, de stat la guvernare și de lăudat liderul partidului până când îi dau în cap.

Și singurul lucru pe care l-aș mai adăuga este că nici domnul Bolojan, care, sigur că a fost un prim-ministru elegant spus modest, catastrofal din foarte multe puncte de vedere, nu cred că răspunde nici măcar la reputația de om serios, pentru că tu nu poți să vii și să spui că liderii dinainte ai PNL-ului, adică Ciucă, așa... au fost marionetele PSD-ului când tu ai trăit bine mersi și ai fost în conducerea partidului...nu te-am auzit o dată să zici ceva despre asta.

Deci PNL-ul ăsta este, nu mai are identitate și spun de ani de zile acest lucru cu durere în suflet, nu mai are identitate, o identitate sau alta. Tot ce mai aștept eu de la Bolojan este să le pună rucsaci în spate la toți, să le dea orientarea asta neomarxistă, progresistă, frumos, cum e și USR-ul, să-i unească și s-o terminăm o dată. PNL-ul să rămână undeva în istorie, că vorba aceea...

Aveți invitați care sunt chiar eroi ai zilei de astăzi.”, a completat politicianul Crin Antonescu.