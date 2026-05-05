Ion Cristoiu, analiza momentului după votul istoric din Parlament. Ce va face Nicușor Dan?

Un moment politic de intensitate maximă a fost consemnat în Parlament, unde moțiunea de cenzură a trecut cu un scor considerat istoric - 281 de voturi. Evenimentul a declanșat o serie de reacții în lanț în scena politică românească, iar analistul Ion Cristoiu a oferit o interpretare tranșantă asupra consecințelor și jocurilor de putere care se conturează în jurul viitorului guvern și al președintelui Nicușor Dan, exclusiv la Realitatea PLUS.

Ion Cristoiu: „Avem o limpezire a clasei politice! PNL este userizat ”

Delia Vrînceanu: Moțiunea a trecut cu 281 de voturi. Este cel mai mare număr de voturi din istorie. Am văzut și ultimele poziționări și reacția președintelui Nicușor Dan. Am văzut și ce spun cei de la USR, Dominic Fritz. Liberalii sunt într-o ședință prelungită, s-au întâlnit la ora 17 și va mai dura ședința, din informațiile noastre, până pe la ora 21. Vedem ce declarații se vor face. Ce urmează, maestre, după votul de astăzi? Aș vrea să facem o scurtă radiografie a acestei zile și ce scenarii avem pe masă din acest moment, ce va face președintele Nicușor Dan?

Ion Cristoiu : Sunt câteva fapte care au limpezit scena politică. Moțiunea de cenzură de astăzi a avut un rol uriaș în istoria politică. În primul rând, declarațiile domnului Fritz și rezoluția pe care domnul Bolojan a impus-o conducerii PNL înainte de a intra.

Știți că această rezoluție și votul a fost dat în presă înainte, după 5 minute, după ora 5. N-am auzit în viața mea ce Comitetul Central al partidului dădea o rezoluție la sfârșitul plenarei. Să înceapă o ședință cu o rezoluție. Deci, domnia sa a fost un vot zdrobitor și avem o limpezire categorică a apelor politice și anume PNL este userizat. Domnul Fritz ne-a declarat acum câteva minute că se înțelege foarte bine că va coordona împreună cu PNL-ul lui Bolojan. Deci, PNL-ul lui Bolojan este ceea ce noi am suspectat și ce s-a întâmplat, rezoluția asta zdrobitoare în favoarea colaborării cu USR și a respingerii unei colaborări cu PSD, la care se adaugă declarația lui Fritz că s-a înțeles perfect cu PNL-ul lui Bolojan, ne arată că PNL-ul lui Bolojan, grație activității sale, este un partid userizat.

Deci la ora actuală, este greu de conceput că un Bolojan în fruntea partidului se mai poată face coaliție cu PSD. Deci, după părerea mea, acesta este momentul istoric. Avem o limpezire. Până acum era o ambiguitate. Vedeam, și la dialoguri, am atras atenția că guvernarea s-a userizat, care nu e corect, deoarece USR-ul are 10%, nu exprimă voința populară, că domnul Ilie Bolojan este lider USR, poate adjunctul lui Fritz, și acum s-a confirmat.

Din acest moment putem începe discuțiile privind guvernarea.

Delia Vrînceanu: Cât de limpezi sunt apele în acest PNL al lui Bolojan? Îl va mai ține PNL-ul lui Bolojan pe Ilie Bolojan? Pentru că vedem această ședință prelungită la Partidul Național Liberal. Vom vedea și la ce concluzii se ajunge după aceste mai bine de trei ore de discuții, de negocieri. Cum vor avea loc aceste consultări? Mâine înțelegem că vor avea loc mai întâi consultări informale, adică președintele Nicușor Dan îi va chema la discuții pe cei care au făcut până acum coaliția de guvernare. Cum îi va așeza pe toți la aceeași masă?

Ion Cristoiu: Vreau să spun că declarațiile din seara asta ale domnului Nicușor Dan, care au confirmat o declarație informală de aseară, pe mine... mi-au răsturnat toate calculele, deoarece cred că și la dumneavoastră am răgușit, spunând ca prostul, că vom avea miercuri dimineață consultări și că miercuri seara vom avea desemnat un nou premier, pentru că din punct de vedere al aritmeticii parlamentare... PSD spune că vrea cu PNL, o parte a PNL spune că vrea cu PSD, această coaliție fără USR, care a anunțat că nici într-un caz nu va colabora, se poate reface într-o zi și joi deja premierul desemnat să-și facă guvern.

S-a ivit însă acest impediment, să-i zicem, numit Bolojan și iată că arată că are putere în PNL, că are putere în cadrul sistemului. Și în aceste condiții, faptul că domnul Nicușor Dan a anunțat în seara asta, a anunțat chiar de ieri, că nu va... criza, cum a zis el, va dura vreo săptămână-două, îmi spune că el știe mai bine decât noi situația din PNL, deci el a prefigurat acest vot la care eu nu mă gândeam.

În primul rând că iertați-mă, este un vot inimaginabil. Înțelegeți? Bolojan s-a dus cu o rezoluție în buzunar, da? A citit-o la ăia și în cinci minute...sunt site-uri care au dat această rezoluție în cinci minute. Nu există să te întâlnește ședința biroului politic, da? Trebuie să... nu-mi spuneți că ei discută în afara rezoluției. Au adoptat rezoluția. Nu există. Nici la partidele comuniste se discută, la sfârșitul discuției, sunteți de acord, se supune la vot și se dă rezoluția. Nu omul a intrat, a dat rezoluția la presa tefelistă, ba chiar a dat și rezultatul votului. Eu așa ceva n-am pomenit. Ceea ce se întâmplă acum e un cenaclu. Pentru că rezoluția este făcută. Și atunci, în aceste condiții, asta e foarte interesant, Nicușor Dan a știut și nu face consultările normale. Că dacă le făcea... consultările normale, mâine se ducea delegația PNL și spunea că nu vrea cu PSD.

A anunțat că face niște consultări, nu sunt anticonstituționale, se întâlnește cu ai lui. După asta sunt consultări. Deci, AUR nu are dreptate să protesteze. După asta, e treaba lui. Dar constituțional, el se poate întâlni și cu nevasta lui Grindeanu, dacă o fi având. Deci, nu... Ce va încerca, probabil, va încerca ca în cadrul PNL să răstoarne acest raport de forțe în favoarea... ați văzut prin vicepreședinți. Trei din trei au fost de acord. Deocamdată decizia lui Bolojan este luată de stil Ceaușescu și tovarăși, adică o a luat-o el. N-a consultat ce zic primarii, ce spun... Adică sunt de acord. Dacă e de acord activul PNL să intre în opoziţie, în sensul ăsta am zis. Şi probabil că Nicuşor Dan ştie el ce ştie.

La un moment dat, domnul Bolojan, dacă nu este dat afară din fruntea PNL, el este preşedintele PNL...

Delia Vrînceanu: Dar credeţi că va fi dat afară Ilie Bolojan din Partidul Naţional Liberal? PNL-ul va rămâne în opoziţie, poate să stea în opoziţie şi să aştepte să vadă dacă PSD-ul îşi asumă guvernarea, dacă PSD nu reuşeşte să facă un guvern, atunci face PNL guvern minoritar? Pentru că sunt foarte multe scenarii deschise în acest moment, maestre. Şi care ar putea să fie opţiunile lui Nicuşor Dan pentru varianta de viitor premier al României?

Ion Cristoiu: Soluţia care se conturează este că domnul Bolojan va pleca din partid cu câţiva inşi. Deja s-au văzut... Raluca Turcan, sunt vreo câţiva pe acolo. Va face... rămâne PNL-ul, nu poate să plece cu sigla. Probabil că o să-l dea, aşteaptă să fie răsturnat de o revoltă din PNL, pentru că el... asta merge. Face un partid, sau preia reperul şi face un fel de alianţă, dar cu USR. În speranţa, am auzit şi pe mulţi liberali sperând, spunând această prostie, că în doi ani ei se vor pregăti şi vor câştiga alegerile. Domnişoară, din 1990 nu am pomenit aşa ceva. Până în noiembrie 2028 sunt doi ani şi ceva. Niciun partid intrat acum în opoziţie nu va câştiga alegerile.

Adică dacă vrei să câştigi, v-am mai spus, PNL-ul stă şi pleacă în ianuarie. Până atunci...

„AUR - marele câștigător”

Delia Vrînceanu: L-am auzit pe George Simion, în această seară, spunea că AUR este dispus să-şi asume o guvernare. Spunea Simion pe criteriile lor, mă calific uşor pe funcţia de premier.

AUR a spus că nu va merge la consultările formale atâta vreme cât Nicuşor Dan face aceste consultări informale cu partidele pe care le-ar vrea în viitoarea formă guvernamentală. Ce va face AUR? Ce ar fi bine pentru AUR să facă în perioada următoare?

Ion Cristoiu: AUR este la ora actuală pe cai mari, a dovedit conducerea, toți trei, o maturitate surprinzătoare. Marele uriaş câştigător este partidul AUR, din mai multe motive.

Unu, a devenit frecventabil. Faptul că PSD a votat cu AUR la moţiunea de cenzură şi PSU, partidul socialiştilor europeni, n-a făcut gălăgie şi n-a venit Macron aici să protesteze, să salveze ţara, arată că undeva s-a creat prima fază.

Deci AUR s-a însurat, ca să fac aşa o comparaţie care să vă placă, cu un bărbat. Va divorța, poate şi, sau nu, următorul a şi divorţat deja şi probabil că cu următorul soţ chiar se va împăca. Deci, la ora actuală, AUR a reuşit să fie frecventabil, a devenit făcător şi desfăcător de guverne.

Criza a dat posibilitate liderilor AUR să arate că e ceva de capul lor. Aţi văzut, toţi au avut discursuri extraordinare şi ceea ce face acum AUR nu este că... el ştie, George Simion, că nu are cum să ajungă acum la guvernare şi nici n-are niciun rost, noi am mai discutat. Nu face altceva decât prin tot... ce a inclusiv în conferinţa asta de presă, prin propunerea făcută să fie să aibă el premier, este... trece într-o opoziţie absolută. Și chiar și față de PSD. Foarte interesant, deci te-ai fi așteptat ca niște tipi mai puțin îndemânatici în ale politicii, liderii ar fi trebuit să se giugiulească cu PSD. Ați observat? Chiar de acum câteva zile, AUR a luat distanță, a prăbușit guvernul, a scăpat omenirea de Bolojan, mă rog... Și, în felul acesta, deja se detașează de PSD.

„AUR fuge de un concubinaj cu PSD”

Culmea este că nu PSD-ul fuge de AUR, ci AUR fuge de un concubinaj cu PSD. Deci, are toate șansele pentru că există două posibilități.

Fie avem un guvern, oricum, următorul guvern, care poate fi, spuneți dumneavoastră, al coaliției pro-occidentale, este clar că va fi cu un PNL mai slăbit. O parte din el se va duce... și parlamentari la Raluca Turcan, cei care acum n-au nicio șansă... sunt din gașca lui Bolojan, se vor duce în opoziție.

Ori sunt anticipate și atunci AUR le câștigă la scor acum și e cine nimeni nu are interes în afară de AUR, sau au loc la termen și AUR între timp, pe plan internațional, câștigă, nu știu, Le Pen în Franța, adică se schimbă ceva. Oricum, AUR acum e chiar... stă foarte bine pentru că s-a definit drept partid de opoziție.

Și un singur lucru vă mai spun. Presupunând că PNL - Bolojan intră în opoziție împreună cu USR, da? Mă auziți? Da. PNL... Și să-mi spuneți și mie de pe ce poziții critică el guvernarea bruxeleză. Deci vom avea ceva... un paradox. Vom avea o guvernare bruxelizată și o opoziție bruxelizată. Nu înțeleg care va fi... de ce să-i critici? AUR da, AUR rămânând în opoziție, dar.. adică va veni Fritz și va spune... nu ați tăiat suficient, nu-i așa? Paradox.