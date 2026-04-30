Ion Cristoiu: „Bolojan vrea să facă un partid «userizat», «reformist». Niciun partid pro-Bruxelles nu mai are șanse la alegeri”

Sursă: Realitatea PLUS

Ilie Bolojan ar avea în plan să își facă un așa-numit partid reformist pentru următoarea rundă de alegeri! Este opinia analistului Realitatea PLUS Ion Cristoiu, care consideră de asemenea că singura șansă de revitalizare a PNL-ului ar fi să scape de Ilie Bolojan și de USR. De altfel, de aici ar fi provenit și ruperea din coaliție, spune analistul. Pe de altă parte, USR nu poate să treacă în opoziție, spune Cristoiu.

„N-o să mai aibă același ministere, normal. Nu-și pot permite să treacă în opoziție. Pentru că să ne lămurim, opoziția din perioada următoare până la alegeri anticipate sau astea, va fi dominată de AUR, pentru că niciun partid reformist pro-Bruxelles nu mai are șanse la alegerile viitoare. Curentul în toată România, în Europa, este, să zicem, anti-Bruxelles.

Marea problemă a acestei guvernări a reprezentat-o faptul că Ilie Bolojan cu de la sine putere, contrazicând votul popular din 1 decembrie 2024, a dat putere absolută unui partid care are, nu știu, care e pe locul 5.

Aș reveni acum. Aș scăpa de Bolojan. Și de USR, de USR-izare. Pentru că acolo gruparea Bolojan, este ceva Bolojan s-a rupt și de partid.

El vrea să facă un partid USR-izat. Reformist, punem în ghilmele”, a declarat Ion Cristoiu la Realitatea Plus.