Autoritățile au mobilizat rapid echipaje de intervenție, iar zona a fost securizată pentru acordarea primului ajutor victimelor. Din primele informații, toți pasagerii au reușit să iasă din trenuri, fără ca cineva să rămână blocat în vagoane.

Intervenție de amploare la fața locului

„Două trenuri locale s-au ciocnit frontal. Există răniți printre pasageri. Toată lumea este în afara trenurilor, așa că nimeni nu este prins… Resurse importante au fost trimise la fața locului”, a declarat un purtător de cuvânt al serviciilor de pompieri din zona metropolitană Copenhaga.

Ancheta este în desfășurare

Cauzele exacte ale accidentului nu sunt încă cunoscute, iar autoritățile daneze au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs coliziunea. Intervenția echipelor de salvare este în continuare în desfășurare, conform presei internationale.