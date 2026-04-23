Rolul României în deblocarea Strâmtorii Ormuz

Deși România a subliniat că nu se va implica direct în conflictul militar, țara noastră este pregătită să ofere expertiză tehnică și tactică pentru a garanta tranzitul vaselor comerciale. Potrivit surselor oficiale, propunerile României includ:

Ofițeri de stat major: Experți cu experiență vastă în planificarea misiunilor navale complexe.

Capabilități de deminare: Personal specializat în identificarea și neutralizarea minelor marine, domeniu în care Forțele Navale Române au căpătat experiență recentă în Marea Neagră.

Intelligence militar: Ofițeri din cadrul DGIA (Direcția Generală de Informații a Apărării), recunoscuți pentru activitatea lor în teatre de operații precum Afganistan și Irak.

Specialiști în comunicații: Experți în procesarea datelor și securizarea transmisiunilor.

Scafandri de mare adâncime: Echipe de elită capabile să intervină în condiții extreme subacvatice.

Condiția esențială: Misiune activată doar după un armistițiu

Premierul Ilie Bolojan a precizat că, deși România a „ridicat mâna” pentru a participa la această „Coaliție de Voință”, implicarea efectivă pe teren va avea loc doar după ce situația din regiune se va stabiliza.

Misiunea, coordonată de Marea Britanie și Franța, are ca scop principal eliminarea riscurilor pentru navigația comercială, într-o zonă prin care trece aproximativ 20% din fluxul mondial de petrol și gaze.

De ce este importantă implicarea României?

Blocarea Strâmtorii Ormuz are efecte directe asupra economiei naționale, reflectându-se imediat în prețul carburanților la pompă. Prin alăturarea la state precum Germania, Italia, Olanda și Japonia, România își consolidează statutul de partener strategic stabil și contribuie la securitatea energetică globală.