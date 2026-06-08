Percheziții de amploare în Bihor. Suspecți de contrabandă cu țigări, prinși în flagrant

Sursă: Realitatea.Net

Percheziții și flagrant în Bihor și Sălaj într-un dosar de contrabandă cu țigări. Doi bărbați sunt acuzați de IPJ Bihor că au prejudiciat statul cu peste 100.000 de lei, întreaga acțiune fiind desfășurată sub coordonarea operațiunii JUPITER.

Două dosare de contrabandă cu țigări au fost instrumentate de polițiștii bihoreni în cadrul operațiunii naționale JUPITER. Oamenii legii au pus în executare mai multe mandate de percheziție și au realizat un flagrant delict, acțiunile soldându-se cu confiscarea a mii de pachete de tutun ilegal, sume importante de bani și reținerea a doi suspecți. Prejudiciul estimat doar în primul caz depășește 100.000 de lei.

Percheziții în Marghita și Petreu după luni de monitorizare

Investigațiile coordonate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) Bihor au vizat în primă fază doi bărbați, în vârstă de 59 și 48 de ani, din Marghita și din comuna sălăjeană Marca. Anchetatorii aveau indicii că, începând cu luna februarie a acestui an și până în prezent, cei doi ar fi pus pe picioare o rețea de comercializare ilegală a țigărilor de contrabandă. Prin această activitate, suspecții ar fi eludat plata accizelor, a taxelor vamale și a TVA-ului, provocând o gaură în bugetul de stat calculată la peste 100.000 de lei.

Pentru probarea activității infracționale, în cursul zilei de 6 iunie, forțele de ordine au descins în cinci locații, patru din municipiul Marghita și una din localitatea Petreu. În imobilele percheziționate, polițiștii au descoperit și ridicat în vederea confiscării 2.402 pachete de țigări nemarcate fiscal, totalizând peste 48.000 de țigarete. De asemenea, au fost puse sub sechestru telefoane mobile și suma de 4.500 de lei, dosarul fiind instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Marghita.

Tranzacție ilegală de zeci de mii de lei, oprită într-o parcare din Oradea

Cea de-a doua captură importantă a avut loc cu doar o zi înainte, pe 5 iunie, când o parcare de pe strada Suișului din Oradea a devenit scena unui flagrant delict. Polițiștii de la profilul economic, sprijiniți de echipaje rutiere și de ordine publică, au surprins în momentele cheie doi parteneri de afaceri ilegale: o tânără de 26 de ani din Săldăbagiu de Munte și un bărbat de 59 de ani din Miercurea Ciuc.

Din verificările efectuate la fața locului a reieșit că femeia tocmai îi vânduse bărbatului din județul Harghita o cantitate uriașă de marfă neagră, primind în schimb o sumă considerabilă. Tranzacția implica peste 3.000 de pachete de țigări fără timbru fiscal sau cu marcaje neconcordante, pentru care cumpărătorul achitase 38.000 de lei.

Captură masivă de mărfuri netaxate și suspecți reținuți

Polițiștii au extins verificările și au percheziționat ambele autoturisme folosite de suspecți în parcare. În habitaclul și portbagajele mașinilor au fost descoperite, pe lângă cele 3.049 de pachete tranzacționate, și alte stocuri de țigări de contrabandă, precum și diverse sume în lei și euro care proveneau, cel mai probabil, din aceeași activitate ilicită.

Toate produsele din tutun și sumele de bani găsite au fost indisponibilizate de oamenii legii. În urma audierilor și a strângerii primelor probe, anchetatorii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a celor două persoane prinse în flagrant. Ambele acțiuni de pe teritoriul județului Bihor s-au derulat sub umbrela operațiunii de amploare JUPITER, desfășurată la nivel național sub coordonarea directă a Parchetului General și a Inspectoratului General al Poliției Române.