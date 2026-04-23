„Erdogan a declarat că Turcia este angajată în eforturile de a pune capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia printr-o soluţie paşnică şi că depunem eforturi pentru reluarea negocierilor şi iniţierea unor discuţii la nivel de lideri”, a precizat Preşedinţia într-un comunicat privind întâlnirea dintre cei doi lideri.

Preşedintele turc i-a spus lui Mark Rutte că menţinerea legăturilor transatlantice este „indispensabilă”, dar că Ankara se aşteaptă ca aliaţii europeni din NATO să-şi asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea transatlantică, a declarat preşedinţia.

Ulterior, Erdogan a discutat la telefon cu cancelarul german Friedrich Merz, a precizat preşedinţia, adăugând că i-a spus liderului german că războiul dintre SUA şi Iran „începe să slăbească Europa” şi că pagubele provocate de conflict se vor amplifica dacă marile puteri mondiale nu vor interveni cu „abordări orientate spre pace”.

„Erdogan a spus că Turcia depune eforturi pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia prin negocieri şi pentru a ajunge la o pace durabilă, la fel cum încearcă să facă şi în ceea ce priveşte Iranul”, a precizat preşedinţia într-un alt comunicat.

Turcia are graniţă cu Iranul şi a cerut în repetate rânduri încetarea războiului. La sfârşitul săptămânii trecute, a găzduit un forum diplomatic la care au participat delegaţii din toate părţile şi se află în contact strâns cu SUA, Iranul şi mediatorii din Pakistan.