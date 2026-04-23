Poliția din Lake Havasu City Police Department a intervenit în jurul orei 02:00, după o sesizare privind o persoană decedată într-o locuință.

„La sosire, ofițerii au identificat un bărbat care prezenta ceea ce părea a fi o rană prin împușcare la cap, auto-provocată. Bărbatul a fost declarat decedat la fața locului, iar Unitatea de Investigații Criminale a fost notificată pentru a prelua cazul”, au transmis autoritățile.

Corpul a fost preluat de medicul legist din comitatul Mohave, iar ancheta este în desfășurare.

Unul dintre cei mai longevivi protagoniști ai emisiunii

Darrell Sheets a devenit cunoscut la nivel internațional datorită participării sale în Storage Wars, unde a apărut timp de 13 ani, între 2010 și 2023, în peste 160 de episoade. Supranumit „The Gambler”, era recunoscut pentru stilul său riscant de a licita spații de depozitare abandonate, în speranța descoperirii unor obiecte valoroase, conform Variety.com.

Sheets suferise un infarct în 2019 și se retrăsese ulterior în statul Arizona, unde administra un magazin de antichități. A fost tatăl a doi copii, iar fiul său, Brandon Sheets, a apărut de mai multe ori alături de el în cadrul emisiunii care l-a făcut celebru.