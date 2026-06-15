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Cutremur de 6,6 grade în sudul Filipinelor

cutremur

cutremur

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 13:55

Un seism cu magnitudinea de 6,6 a fost înregistrat luni în apropierea insulei Mindanao, din sudul Filipinelor, potrivit informațiilor furnizate de agenția filipineză de seismologie Phivolcs.

Conform datelor oficiale, cutremurul s-a produs la aproximativ 164 de kilometri sud-est de localitatea Governor Generoso, din provincia Davao Oriental, la o adâncime de 86 de kilometri.

Autoritățile exclud riscul unor distrugeri majore

Specialiștii de la Phivolcs au precizat că, deși seismul a avut o magnitudine considerabilă, nu sunt anticipate pagube materiale importante sau efecte semnificative asupra zonelor locuite.

Directorul instituției, Teresito Bacolcol, a explicat că mișcarea tectonică s-a produs de-a lungul Fosei Filipineze, una dintre cele mai active zone seismice din regiune.

Fără legătură cu seismul devastator din 8 iunie

Potrivit reprezentanților Phivolcs, cutremurul de luni nu este asociat cu seismul puternic care a lovit regiunea Mindanao pe 8 iunie și care a avut magnitudinea de 7,8.

Epicentrul acelui cutremur s-a aflat la peste 250 de kilometri distanță de zona afectată de mișcarea tectonică înregistrată luni, ceea ce indică faptul că cele două evenimente au avut cauze distincte.

Crește bilanțul victimelor după cutremurul de săptămâna trecută

Între timp, autoritățile filipineze continuă operațiunile de căutare și evaluare a pagubelor provocate de seismul major produs la începutul lunii.

Agenția națională pentru protecție civilă a anunțat că numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma cutremurului din 8 iunie a ajuns la 65. De asemenea, alte 36 de persoane sunt în continuare date dispărute.

Filipine se află pe așa-numitul „Cerc de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active regiuni seismice ale lumii, unde cutremurele și erupțiile vulcanice sunt frecvente din cauza interacțiunii dintre mai multe plăci tectonice.

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