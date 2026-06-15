Cutremur de 6,6 grade în sudul Filipinelor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 13:55

Un seism cu magnitudinea de 6,6 a fost înregistrat luni în apropierea insulei Mindanao, din sudul Filipinelor, potrivit informațiilor furnizate de agenția filipineză de seismologie Phivolcs.

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