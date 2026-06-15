Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Transmisiuni speciale de la Summitul G7: Ana-Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă
Ana-Maria Păcuraru
Liderii celor mai puternice economii ale lumii se reunesc la Summitul G7 pentru discuții decisive privind cele mai importante provocări internaționale. Președintele SUA, Donald Trump, participă la întâlniri cu șefi de stat și de guvern și are programată o întrevedere cu Emmanuel Macron la Versailles.
Citește și
- 23:49Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă la Summitul G7, transmisiune specială pentru "Culisele Statului Paralel" - VIDEO
- 23:40 Tragedie pe Marea Adriatică: patru turiști cehi și-au pierdut viața după coliziunea dintre un catamaran și un velier în largul Croației
- 23:38Tulsi Gabbard aruncă bomba: SUA finanțează laboratoare în peste 30 de țări, inclusiv Ucraina. Patogeni periculoși pot oricând scăpa și infecta populația - VIDEO
- 23:21Profesor condamnat pentru moartea fiului adoptiv. Copilul de doar 17 luni ar fi fost supus unor abuzuri repetate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News