Tragedie pe Marea Adriatică: patru turiști cehi și-au pierdut viața după coliziunea dintre un catamaran și un velier în largul Croației

Un grav accident naval produs în apele Mării Adriatice, în apropierea coastelor Croației, s-a soldat cu moartea a patru cetățeni cehi și rănirea altor patru persoane. Tragedia a avut loc după impactul dintre un catamaran de pasageri și un velier aflat în larg, autoritățile desfășurând în continuare investigații pentru stabilirea cauzelor exacte ale coliziunii.
Patru victime în urma impactului dintre cele două ambarcațiuni
Potrivit autorităților croate, la bordul velierului se aflau opt cetățeni cehi în momentul accidentului. În urma coliziunii, trei persoane au murit pe loc, iar trupurile lor au fost recuperate din apă de echipele de salvare.
Cea de-a patra victimă a fost găsită ulterior în interiorul epavei velierului, după o amplă operațiune de căutare desfășurată de scafandrii Ministerului de Interne din Croația.
Epava a fost localizată pe fundul mării
Reprezentanții autorităților portuare din Split au anunțat că velierul scufundat a fost identificat la mare adâncime, iar persoana dispărută era blocată în cabina ambarcațiunii.
Operațiunea de recuperare a epavei și a victimei este considerată una extrem de dificilă din cauza condițiilor de intervenție și a adâncimii la care s-a scufundat nava.
Specialiștii au precizat că misiunea necesită măsuri sporite de siguranță pentru a evita alte incidente în timpul operațiunilor subacvatice.
Patru supraviețuitori, dintre care unul în stare gravă
Dintre cei opt pasageri aflați la bordul velierului, patru au supraviețuit accidentului.
Conform informațiilor furnizate de unitățile medicale din Split, trei dintre răniți au suferit leziuni ușoare și au primit îngrijiri medicale, în timp ce o persoană a fost diagnosticată cu traumatisme grave la nivelul coloanei vertebrale.
Medicii monitorizează în continuare evoluția stării acesteia.
Peste 100 de persoane se aflau pe catamaran
În momentul impactului, catamaranul implicat în accident transporta 118 pasageri și șapte membri ai echipajului. Nava era operată de o companie privată din Croația.
Autoritățile au confirmat că niciunul dintre pasagerii sau membrii echipajului de pe catamaran nu a fost rănit în urma coliziunii.
Ancheta continuă pentru stabilirea cauzelor accidentului
La mai bine de 24 de ore de la producerea tragediei, cauzele exacte ale impactului nu au fost încă stabilite. Specialiștii analizează condițiile de navigație, comunicațiile dintre cele două ambarcațiuni și toate datele disponibile pentru a determina modul în care s-a produs coliziunea.
Investigația este coordonată de autoritățile maritime croate.
Mesaj de condoleanțe transmis de premierul Croației
În urma tragediei, premierul Croației, Andrej Plenković, a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor și autorităților din Cehia.
Accidentul este considerat unul dintre cele mai grave incidente maritime petrecute în această perioadă în apele croate și a generat un val de emoție atât în Croația, cât și în Cehia, unde victimele se aflau în vacanță pe litoralul Adriaticii.