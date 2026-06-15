Tragedie pe Marea Adriatică: patru turiști cehi și-au pierdut viața după coliziunea dintre un catamaran și un velier în largul Croației

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iun. 2026, 23:40

Un grav accident naval produs în apele Mării Adriatice, în apropierea coastelor Croației, s-a soldat cu moartea a patru cetățeni cehi și rănirea altor patru persoane. Tragedia a avut loc după impactul dintre un catamaran de pasageri și un velier aflat în larg, autoritățile desfășurând în continuare investigații pentru stabilirea cauzelor exacte ale coliziunii.

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