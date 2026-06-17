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Extern· 1 min citire
Primele exporturi de petrol ale Iranului după două luni. Trei petroliere au trecut de blocada americană
Petroliere americane
Trei petroliere iraniene au traversat zona blocadei impuse de SUA în jurul porturilor Iranului. Restricțiile erau în vigoare de aproape două luni.
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