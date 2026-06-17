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Primele exporturi de petrol ale Iranului după două luni. Trei petroliere au trecut de blocada americană

Petroliere americane

Petroliere americane

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 08:35

Trei petroliere iraniene au traversat zona blocadei impuse de SUA în jurul porturilor Iranului. Restricțiile erau în vigoare de aproape două luni.

Informația a fost publicată miercuri, 17 iunie, cu două zile înainte de semnarea unui acord între Teheran și Washington, programată pentru vineri.

Primele petroliere iraniene au depășit perimetrul blocadei

Potrivit platformei de monitorizare maritimă TankerTrackers, primele petroliere iraniene au ieșit din zona blocadei americane.

Într-o primă postare pe platforma X, TankerTrackers a anunțat că două superpetroliere ale National Iranian Tanker Company, „Diona” și „Hero2”, au depășit perimetrul blocadei.

Cele două superpetroliere transportau împreună 3,8 milioane de barili de țiței iranian.

“Cel puţin două supertancuri ale National Iranian Tanker Company (NITC), numite «Diona» şi «Hero2», au depăşit perimetrul blocadei marinei americane, transportând împreună un total de 3,8 milioane de barili de ţiţei iranian”, a indicat site-ul pe platforma X iniţial, semnalând apoi şi trecerea unui al treilea petrolier iranian.

Primele exporturi de țiței ale Iranului din ultimele două luni

TankerTrackers a anunțat ulterior și trecerea unui al treilea petrolier iranian.

“Acestea sunt primele exporturi de ţiţei ale Iranului din ultimele două luni”, potrivit aceleiaşi surse.

Cele trei nave marchează reluarea livrărilor externe de țiței iranian, după o perioadă în care exporturile au fost practic oprite.

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