Armata SUA a ucis trei persoane într-un atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Pacificul de Est - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 08:12

Armata Statelor Unite a anunțat că a lovit o ambarcațiune suspectată de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific. În urma atacului, trei persoane au fost ucise, potrivit Comandamentului de Sud al SUA.

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