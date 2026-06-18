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Extern· 1 min citire
JD Vance, despre acordul cu Iranul: „Este cu adevărat o situație win-win pentru SUA”. Fox News, critici acide la adresa înțelegerii cu Teheranul
JD Vance, vicepreședintele SUA (foto: profimedia)
Vicepreședintele american JD Vance a apreciat joi că acordul de pace încheiat între Statele Unite și Iran este „reciproc avantajos”, respingând astfel criticile potrivit cărora înțelegerea ar favoriza în principal Teheranul.
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