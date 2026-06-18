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JD Vance, despre acordul cu Iranul: „Este cu adevărat o situație win-win pentru SUA”. Fox News, critici acide la adresa înțelegerii cu Teheranul

JD Vance, vicepreședintele SUA (foto: profimedia)

JD Vance, vicepreședintele SUA (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 23:21

Vicepreședintele american JD Vance a apreciat joi că acordul de pace încheiat între Statele Unite și Iran este „reciproc avantajos”, respingând astfel criticile potrivit cărora înțelegerea ar favoriza în principal Teheranul.

„Este cu adevărat o situație win-win pentru Statele Unite, iar dacă iranienii nu-și schimbă comportamentul, programul lor nuclear va fi distrus", a avertizat Vance.

Vance: „Ei sunt deja slăbiți”

„Ei sunt deja slăbiți. Capacitățile lor militare și programul lor militar sunt distruse. Ei nu beneficiază de avantajele acordului decât dacă își respectă angajamentele", a subliniat vicepreședintele.

Acordul a fost semnat miercuri seară de președintele american Donald Trump, de la distanță, și de omologul său iranian Massoud Pezeshkian, în vederea încheierii conflictului declanșat la 28 februarie prin atacurile SUA și Israelului asupra Iranului.

Întoarcerea lui Trump în Statele Unite urmează să fie însă marcată de un val de critici, atât din partea adversarilor războiului, cât și a unor susținători tradiționali.

Într-un gest rar, Fox News, televiziunea favorită a locatarului Casei Albe, a oferit timp de antenă vocilor care susțin că „acordul oferă Iranului avantaje financiare uriașe, fără să ceară desființarea infrastructurii nucleare”.

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