Trump susține că SUA au încheiat conflictul cu Iranul, însă Teheranul neagă existența unui acord final

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite au „pus capăt războiului cu Iranul”, după ce anunțase anterior existența unei „înțelegeri extraordinare” menite să oprească ostilitățile și să permită redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Liderul de la Casa Albă a afirmat că vicepreședintele JD Vance ar putea participa în zilele următoare, în Europa, la o eventuală ceremonie de semnare a acordului.

Cu toate acestea, autoritățile iraniene nu au confirmat informațiile prezentate de Trump. Potrivit presei de stat iraniene, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran a precizat că nu a fost luată încă o decizie finală privind vreun acord și a catalogat informațiile apărute în spațiul public drept „simple speculații”, relatează CNN.

În cadrul unui eveniment electoral organizat în sprijinul viceguvernatorului Georgiei, Burt Jones, candidat la funcția de guvernator, Trump a reiterat că Washingtonul a reușit să încheie conflictul cu Iranul.

„Nu știu dacă ați auzit, dar astăzi am pus capăt războiului cu Iranul”, a declarat președintele american.

Trump a susținut, de asemenea, că una dintre principalele prevederi ale înțelegerii este angajamentul Iranului de a nu deține arme nucleare.

„Au fost de acord să nu dețină niciodată arme nucleare. Acesta a fost obiectivul principal și a reprezentat aproximativ 95% din acord”, a afirmat liderul american.

Declarațiile sale vin după ce, mai devreme în aceeași zi, a anunțat pe platforma Truth Social că a renunțat la planurile privind noi atacuri asupra Iranului, sugerând că s-a ajuns la un acord, fără a oferi însă detalii despre conținutul acestuia.

În pofida afirmațiilor făcute de Trump, Iranul nu a confirmat existența unei înțelegeri. Mai mult, președintele american a precizat că blocada impusă de SUA asupra navelor care intră sau ies din porturile iraniene va rămâne în vigoare până la finalizarea oficială a „tranzacției”.