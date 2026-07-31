Mii de migranți au luat cu asalt plajele spaniole din Ceuta. Italia cere suspendarea Spaniei din Schengen

Imagini dramatice au venit în ultimele ore din enclava spaniolă Ceuta, teritoriu al Spaniei situat pe coasta nord-africană, unde mii de migranți marocani au încercat să intre pe teritoriul spaniol înotând în jurul gardului de frontieră și traversând digul care separă Marocul de Ceuta.
Jurnaliștii aflați la fața locului vorbesc despre un haos general, o debandadă absolută și despre autorități depășite de amploarea fenomenului. Pe plajele din Ceuta au fost surprinse grupuri numeroase de persoane care intrau în apă simultan, în încercarea de a ajunge pe teritoriul spaniol.
Presiune fără precedent la frontiera dintre Maroc și Spania
Ceuta reprezintă una dintre puținele frontiere terestre dintre Uniunea Europeană și Africa, iar zona este de ani de zile un punct sensibil pentru migrația ilegală. De această dată, numărul mare de persoane care au încercat să pătrundă în enclavă într-un interval scurt de timp a creat dificultăți majore pentru forțele de ordine spaniole.
Martorii descriu scene tensionate pe plaje și în apropierea digului de frontieră, unde echipele de intervenție au încercat să limiteze accesul migranților și să gestioneze situația de securitate.
Reacție dură din Italia: „Închiderea Schengenului cu Spania”
Criza de la Ceuta a generat reacții politice puternice la nivel european. Vicepremierul italian și ministrul de Externe, Antonio Tajani, a declarat joi că susține suspendarea Spaniei din Spațiul Schengen.
„Sunt în favoarea închiderii Spațiului Schengen cu Spania”, a transmis Tajani pe platforma X, denunțând ceea ce a numit „imigrație neregulată și necontrolată”.
Oficialul italian a afirmat că imaginile de la Ceuta ar demonstra că politicile Guvernului de la Madrid ar încuraja migrația ilegală și traficul de persoane.
„Imaginile de la Ceuta demonstrează cum alegerea Guvernului de la Madrid de a da cetățenia spaniolă, deci europeană, unui număr de peste 500.000 de imigranți neregulați încurajează traficul de persoane”, a susținut Tajani.
Salvini cere „apărarea frontierelor Europei”
Poziția vicepremierului italian a fost susținută și de Matteo Salvini, liderul partidului Liga și vicepremier al Italiei, care a cerut pe X o „suspendare a Schengenului” și „apărarea frontierelor Europei”.
Declarațiile celor doi oficiali italieni reflectă tensiunile tot mai mari din interiorul Uniunii Europene pe tema migrației și a controlului frontierelor externe.
Madridul, sub presiune
Guvernul spaniol se confruntă acum cu presiuni atât interne, cât și externe pentru a întări controlul la frontiera din Ceuta și pentru a preveni noi intrări ilegale. Autoritățile spaniole nu au anunțat deocamdată măsuri excepționale, însă situația este monitorizată permanent.
Evenimentele din Ceuta readuc în prim-plan fragilitatea frontierelor externe ale Uniunii Europene și dificultățile de gestionare a fluxurilor migratorii în contextul tensiunilor sociale și politice din regiunea mediteraneană.
În timp ce pe plajele din Ceuta continuă operațiunile de intervenție, imaginile cu mii de persoane înotând spre teritoriul spaniol au devenit simbolul unei noi crize migratorii care riscă să alimenteze și mai mult disputele politice din Europa.