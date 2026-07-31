Mii de migranți au luat cu asalt plajele spaniole din Ceuta. Italia cere suspendarea Spaniei din Schengen

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 08:50

Imagini dramatice au venit în ultimele ore din enclava spaniolă Ceuta, teritoriu al Spaniei situat pe coasta nord-africană, unde mii de migranți marocani au încercat să intre pe teritoriul spaniol înotând în jurul gardului de frontieră și traversând digul care separă Marocul de Ceuta.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre migranti ceuta spania