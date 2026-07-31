Anglia, lovită de o secetă fără precedent: peste jumătate din țară este afectată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 08:06

Anglia traversează una dintre cele mai grave perioade de secetă din istoria recentă, pe fondul temperaturilor extreme și al lipsei prelungite de precipitații. Agenția pentru Mediu avertizează că această vară ar putea deveni cea mai secetoasă înregistrată vreodată, iar peste jumătate din teritoriul țării este afectat de arșiță.

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