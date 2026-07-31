Anglia, lovită de o secetă fără precedent: peste jumătate din țară este afectată

Anglia traversează una dintre cele mai grave perioade de secetă din istoria recentă, pe fondul temperaturilor extreme și al lipsei prelungite de precipitații. Agenția pentru Mediu avertizează că această vară ar putea deveni cea mai secetoasă înregistrată vreodată, iar peste jumătate din teritoriul țării este afectat de arșiță.
Râuri la cote scăzute și recolte grăbite
Seceta severă a dus la scăderea accentuată a nivelului râurilor, iar fermierii au fost nevoiți să înceapă recoltarea culturilor mai devreme decât era planificat. Specialiștii avertizează că lipsa apei poate afecta producția agricolă și poate accentua problemele din mediul rural.
Temperaturi extreme și risc ridicat de incendii
În unele zone, temperaturile au ajuns până la 44 de grade Celsius, valori neobișnuite pentru climatul britanic. Autoritățile au avertizat populația să evite deplasările inutile, iar riscul de incendii de vegetație a crescut semnificativ.
„Nu suntem obișnuiți cu astfel de temperaturi în această țară. Este foarte greu și nu este ceva normal”, a declarat un locuitor.
Școli și grădinițe închise
Din cauza caniculei, mai multe școli și grădinițe au fost închise pentru a proteja copiii de efectele căldurii extreme. Activitățile educative s-au desfășurat, acolo unde a fost posibil, în spații umbrite sau în jurul jocurilor cu apă.
Cadrele didactice spun că temperaturile ridicate afectează puternic procesul de învățare, iar elevii întâmpină dificultăți de concentrare.
Restricții la consumul de apă
Milioane de oameni sunt supuși restricțiilor privind consumul de apă, în încercarea de a reduce presiunea asupra rețelelor și rezervoarelor. Autoritățile monitorizează permanent situația și iau în calcul măsuri suplimentare dacă seceta se prelungește.
Trei valuri de căldură într-o singură lună
Anglia a trecut deja prin trei valuri de căldură în luna mai, iar meteorologii avertizează că temperaturile ridicate ar putea continua și în perioada următoare. Agenția pentru Mediu consideră că luna iulie are șanse mari să intre în istorie drept cea mai secetoasă lună înregistrată vreodată în Anglia, semn al intensificării fenomenelor meteorologice extreme.